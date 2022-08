Vela. La Marina di Loano è pronta per il Quinto Campionato Invernale

Cresce l’attesa per la quinta edizione del agonistica 2022 – 2023, organizzato dal Marina di Loano, Yacht Club Marina di Loano, Circolo Nautico di Loano, Circolo del Finale.

Potranno iscriversi le imbarcazioni categorie ORC e IRC e potranno essere costituite anche Classi Monotipo e Minialtura.

Il Campionato si svolgerà in otto fine settimane o più prove da disputare ogni giornata per un massimo di 26 regate in totale.

E’ prevista la suddivisione in due serie. L’iscrizione potrà essere effettuata sia per tutto il Campionato sia per la sola prima serie (regate nel 2022) sia per la sola seconda serie (regate nel 2023).

Sarà stilata una classifica assoluta per tutto il Campionato ed una classifica per ogni serie.

Come per le passate edizioni, il Marina di Loano mette a disposizione l’ospitalità per le imbarcazioni provenienti da altri porti regolarmente iscritte al Campionato Invernale, che garantiranno la partecipazione alle regate in almeno sei fine settimana del programma.

Dopo il 16 di settembre saranno resi noti il bando di regata e le date delle singole regate.