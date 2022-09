Alassio, il Mercato Riviera delle Palme torna nella città del Muretto

Tappa ad Alassio per il richiestissimo Mercato Riviera delle Palme, che domenica 4 settembre sarà in piazza Paccini dalle 8 alle 19.30. Un appuntamento atteso per l’opportunità e la garanzia di acquisti di alto livello in ogni settore presso i migliori ambulanti della Liguria.

Vasto assortimento, con le novità delle collezioni autunnali e le occasioni da cogliere al volo sui capi estivi, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato, basato sulla gentilezza, competenze e una grande disponibilità.

Banchi ricchi di occasioni, che vanno dall'abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte moda per affrontare l’autunno nelle nostre città, oltre ai prodotti alimentari, chicche e specialità.

“Siamo molto felici che il nostro calendario 2022 abbia incluso anche due tappe nella splendida città del Muretto. Molto grati all’amministrazione che ci ospita, per la fiducia che ha riposto in noi”, è il commento di Richard Biffi, portavoce dei commercianti del Mercato Riviera delle Palme.

La prossima tappa sul territorio ligure in provincia di Savona sarà domenica 9 ottobre a Finale Ligure. Intanto, appuntamento imperdibile fissato per domenica 4 settembre ad Alassio, in piazza Paccini dalle 8 alle 19,30.