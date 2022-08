Ping Pong grande protagonista nel fine settimana varazzino

Sabato 27 e domenica 28 agosto 2022 a Varazze, nella splendida location di piazza Nello Bovani, si è svolta la terza edizione del "Ping Pong Gala", manifestazione organizzata dal Tennistavolo don Bosco Varazze con il patrocinio del Comune.

Una due giorni di festa dello sport con tanti partecipanti e il coinvolgimento di turisti e varazzini i quali, attratti dalle spettacolari competizioni, non hanno resistito dall’incitare gli uni o gli altri con scroscianti e ripetuti applausi.





Ed ecco il programma di svolgimento di questa bella terza edizione:

- Sabato 27, torneo dedicato ai semplici appassionati ed agli amanti di questo sport, moltissimi i turisti in vacanza che hanno aderito con entusiasmo. Alla fine sono stati in 48 a darsi "battaglia" a colpi di schiacciate, sfidando non solo gli avversari ma anche le raffiche di vento ed il sole che ci ha accompagnati in questa due giorni di fine agosto.

- Domenica 28; è stata la volta dei tesserati ma la partecipazione di quest’anno è stata aperta anche agli amatori, ne è venuto fuori un torneo molto combattuto e di buon livello anche con alcune sorprese. Alla fine tutti contenti e sorridenti.





Alla premiazione ha partecipato il Sindaco di Varazze Ing. Luigi Pierfederici.

Un ringraziamento a quanti con il loro aiuto o solo con un supporto, hanno permesso la realizzazione di questo evento molto atteso nelle estati varazzine.

Un arrivederci con il "Ping Pong Gala" di Varazze del 2023.