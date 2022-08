Calcio. Il Ceriale gonfa il petto per lo Staff Sanitario e di Tutela a disposizione dei tesserati

Tra le novità in vista della stagione 2022-2023 c’è la creazione di una squadra di professionisti che presteranno i propri servizi a favore dei ragazzi e delle famiglie biancoblu.

Il coordinatore di questo progetto sarà Giulio Giraldi, nelle quattro stagioni precedenti Fisioterapista della Prima Squadra, che ora diventa Coordinatore Sanitario: sarà lui a creare e gestire la rete di figure che collaboreranno con il nostro sodalizio in modo da offrire un servizio a 360°.

Quale sarà lo scopo di questa iniziativa?

Abbiamo voluto concentrarci su aspetti non meramente calcistici, ma che possono influire in maniera sostanziale sulla salute e sulla prestazione dei ragazzi. Si parla quindi di benessere mentale, di alimentazione, di prevenzione e cura degli infortuni, di tutela dei minori e di preparazione motoria. Ambiti diversi tra di loro, ma che possono essere motivo di preoccupazione o di attenzione e che quindi meritano di essere approfonditi da figure esperte e qualificate.

I Medici e Professionisti si metteranno a disposizione delle famiglie attraverso incontri e webinar che verteranno su temi particolarmente comuni tra gli adolescenti e i bambini, ma anche proponendo tariffe agevolate e scontistiche particolari.

Quali sono le figure che entrano a far parte di questo progetto?Come anticipato, ci sarà Giulio Giraldi (Dottore Fisioterapista con Master in Osteopatia) il quale, oltre a dare il suo prezioso contributo con la Prima Squadra, si farà promotore di tutte le iniziative e si impegnerà a selezionare e coinvolgere ulteriori figure in futuro.

Il ruolo di Medico Sociale va alla Dottoressa Lisa Lanteri, medico di medicina generale. Figura fresca e preparata che potrà svolgere un ruolo importantissimo sia a livello burocratico (i protocolli Covid ci hanno insegnato molto) che come figura di riferimento e di appoggio in caso di situazioni particolari o per consigli medici.

Benessere mentale

Particolare attenzione verrà data al benessere mentale, fin troppo sottovaluto fino a poco tempo fa, ma che può giocare un ruolo cruciale sui ragazzi di oggi. Saranno 2 i professionisti in questo ambito:

La Dottoressa Alessandra Paura , laureata in psicologia con un master in psicologia dello sport, oltre a rendersi disponibile in studio potrà scendere direttamente in campo ad analizzare le sedute di allenamento dei mister con i ragazzi e valutare con i tecnici le migliori strategie comunicative, risolvere eventuali criticità o rilevare situazioni che meritano approfondimento.

, laureata in psicologia con un master in psicologia dello sport, oltre a rendersi disponibile in studio potrà scendere direttamente in campo ad analizzare le sedute di allenamento dei mister con i ragazzi e valutare con i tecnici le migliori strategie comunicative, risolvere eventuali criticità o rilevare situazioni che meritano approfondimento. Confermato anche il Dottor Giampaolo Cenisio come Psicologo Scuola Calcio Elite. Psicologo e pratictioner EMDR ormai da alcuni anni ci supporta con webinar e seminari rivolti agli allenatori con lo scopo di approcciare i ragazzi e i genitori in modo corretto e propositivo per creare relazioni sane e costruttive. E’ anche membro della Federazione Italiana Psicologi dello Sport.

come Psicologo Scuola Calcio Elite. Psicologo e pratictioner EMDR ormai da alcuni anni ci supporta con webinar e seminari rivolti agli allenatori con lo scopo di approcciare i ragazzi e i genitori in modo corretto e propositivo per creare relazioni sane e costruttive. E’ anche membro della Federazione Italiana Psicologi dello Sport.

Alimentazione e stile di vita

Importantissima per lo sport, ma anche per mantenere uno stile di vita sano è sicuramente l’alimentazione. Per questo motivosi è resa imprescindibile la figura di una Nutrizionista Dietista che verrà ricoperta dalla Dottoressa Alessandra Mangone.

Prevenzione e cura degli infortuni

Le attività motorie propedeutiche, gli esercizi basilari per i movimenti in sicurezza, la prevenzione degli infortuni, la coordinazione per tutta l’attività di base verranno affidate a Mister Maurizio Biggi – diplomato ISEF , Laureato in Scienze Motorie, docente di educazione fisica e da anni ormai pilastro del nostro settore giovanile. La sua preparazione e il suo modo di lavorare con i più piccoli lo fanno diventare assolutamente la figura più idonea per svolgere questo ruolo.

New entry nello staff medico è Paolo Ravano, Osteopata D.O. con un Master in Osteopatia orofacciale e specializzato in kinesio taping. Paolo si occuperà principalmente della Prima Squadra e scenderà in campo la domenica, ma si mette a disposizione in studio per poter seguire problematiche specifiche od infortuni dei ragazzi durante la stagione.

Tutela dei minori

Argomento complicato, attuale e non da sottovalutare quando si ha a che fare con i più piccoli è la tutela dei minori. Si parla di tutela della privacy, bullismo, violenza e molestie, comportamenti degli adulti e codici comportamentali per allenatori, dirigenti e trasferte. Per seguire questo dedalo di informazioni e leggi o per segnalare qualsiasi tipo di situazione poco chiara o spiacevole si potrà fare affidamento su:

Elena Andreo – laureata in comunicazione internazione con un Master in Digital Marketing e Social Media Communication, Delegata alla tutela dei minori FIGC e specializzata in uso consapevole dei social network

– laureata in comunicazione internazione con un Master in Digital Marketing e Social Media Communication, Delegata alla tutela dei minori FIGC e specializzata in uso consapevole dei social network Michele Salvatore – laureato in Scienze della Comunicazione con un Master in web marketing e team manager della Prima Squadra. Anch’egli è Delegato alla tutela dei minori FIGC e ha maturato grande esperienza sul campo con Alassio FC e Finale FBC

Un altro progetto volto a sottolineare quanto il Ceriale Progetto Calcio voglia fornire un servizio a 360° per i tesserati e le famiglie: non si tratta solo di calcio, ma anche di benessere della persona, di condivisione di valori e di sviluppo sociale.