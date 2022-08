Calciomercato, Savona. Sedici anni dopo torna a vestire la maglia biancoblu Stefano Caredda

E' una giornata chiave, se non decisiva per quanto concerne le dinamiche di mercato del Savona.

Il primo step è stato compiuto proprio pochi instanti fa, con l'ingaggio da parte dei biancoblu di uno dei grandi veterani del nostro comprensorio: Stefano Caredda.

Il duttile centrocampista classe 1986 era tornato in Liguria (dopo gli albori con Savona e Vado) per vestire la casacca dell'Albenga (di cui è stato allenatore anche per una breve parentesi), a cui sono seguite le esperienze con il Ceriale, il Soccer Borghetto e Pontelungo.

"Abbiamo concluso l'ingaggio di Stefano pochi minuti fa- ha dichiarato mister Frumento - lui per primo è contento di scrivere le ultime pagine della sua carriera da calciatore la dove aveva cominciato".

Oltre a Caredda, sono in fase di chiusura altre tre operazioni (tra cui anche il ritorno di Riccardo Quintavalle). Novità concrete potrebbero emergere già nel corso della serata.