Atletica: Ferdinand Omanyala è a Celle Ligure, gli allenamenti del primatista africano dei 100 metri all'Olmo - Ferro

Si chiama Ferdinand Omanyala, ha 26 anni. E’ nato e vive a Nairobi, Kenia.

Corre i 100 metri, e li corre pure forte, considerato che con 9.77 lo scorso anno si è aggiudicato il titolo di Campione d’Africa, realizzando anche il record all-time del continente.

8° uomo al mondo sui 100, 3 volte campione keniano (sempre sui 100), quest’anno ha doppiato il titolo di Campione d’Africa imponendosi in Madagascar ad inizio Giugno con un crono di 10.02.

Non benissimo ai Mondiali (eliminato in semifinale), anche a causa di problemi di visto che lo hanno fatto approdare negli States praticamente a manifestazione iniziata…

Ma a Luglio è tornato protagonista assoluto imponendosi ai Giochi del Commonwealth correndo in 10.02.

Primato stagionale a 9.85, ha ancora ambizioni per questo finale di stagione: ha sfiorato il colpaccio nei giorni scorsi a Lucerna (con meteo assurdo è arrivato a un centesimo dallo statunitense Bracy), sarà in gara a Berlino domenica 4 settembre.





Tutto questo per presentare questo ospite illustre del Centro Sportivo Olmo/Ferro di Celle Ligure, location scelta da Ferdinand e dal suo staff, capitanato dal manager e coach sudafricano Marcel Viljoen, quale base europea anche in funzione di quello che sarà il periodo preparatorio ai Mondiali di Budapest in calendario nell’agosto 2023.





In occasione delle sedute d’allenamento Ferdinand ha incontrato presso l’impianto i giovani atleti ed i tecnici dell’Atletica Ovadese, sodalizio guidato da Marco Bruno e Alessandro Senelli che da alcuni anni opta per Celle Ligure per un campo di allenamento sempre più partecipato (quest’anno oltre 70 presenze). Occasione per giovani e giovanissimi per una clamorosa caccia all’autografo ed al selfie e per i tecnici presenti per uno scambio di impressioni e pareri su esercitazioni tecniche specifiche per lo sprint.

Celle Ligure ancora una volta regina dell’accoglienza sportiva, in attesa del prossimo Congresso Internazione del Circuito European Athletics Promotion previsto ad inizio Novembre e quest’anno ospitato dalla cittadina ligure.