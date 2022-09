Chiamata in Nazionale per Ilaria Accame, la portacolori dell'Atletica Arcobaleno sarà ai Campionati del Mediterraneo

Ottima notizia per il Team Atletica Arcobaleno!

Nel giorno del suo 21° compleanno la velocista Ilaria Elvira Accame riceve uno splendido regalo: la convocazione per la prima presenza in Nazionale nella sua ancor giovane carriera di atleta!

Rappresenterà l’Italia ai Campionati del Mediterraneo Under 23, in programma il 10 ed 11 settembre a Pescara!

Ilaria figura tra i 75 convocati (35 donne e 40 uomini) e verrà schierata nella staffetta 4x400 (unitamente a Alessandra Bonora, Elisabetta Vandi ed Eloisa Coiro).

Grande soddisfazione per il tecnico Fabrizio Massi che ha accompagnato la crescita della ragazza negli anni più recenti sino ad un probante 53.55 sul giro di pista, con la conquista di uno splendido argento (a metà Giugno) ai Campionati Italiani Under 23 svoltisi a Firenze.

Ilaria, originaria di Arnasco e cresciuta presso l’impianto sportivo di Boissano sotto la guida di Samuele De Varti, da un paio di stagioni si è trasferita a Genova, ove frequenta con buoni risultati la facoltà di Giurisprudenza.

Il più caloroso “in bocca al lupo”! dal Presidente Santino Berrino e da tutti i componenti dell’Atletica Arcobaleno Savona, strafelici per questo riconoscimento e certi che ci sarà modo per Ilaria di mettersi in ottima evidenza.





Dopo l’ottimo esordio di Marco Zunino con la Nazionale Under 20 ai Mondiali di Calì giunge quindi una ulteriore maglia azzurra in casa Arcobaleno, in questa stagione che vedrà schierate nelle finali nazionali del Campionato di Società tutte e 4 le formazioni (alle due assolute, in gara a Saronno nella Serie B – 17 e 18 settembre) si uniscono le due squadre Allievi che prenderanno parte alla Finale Nazionale di Abbadia San Salvatore il 24 e 25 settembre).

Risultati che premiano l’impegno e le qualità sia degli atleti che dei tecnici, nonché il lavoro dei dirigenti del team savonese.