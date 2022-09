Calcio. Il libro che celebra Vado e Savona vola su Amazon, è tra le novità più apprezzate nel mese di agosto

Incredibile anche solo ipotizzarlo alla vigilia. "La finale infinita. Il mito dello sfondareti Levratto e la leggenda della prima Coppa Italia", infatti, ha raggiunto nel corso del mese di agosto il quinto posto tra le novità calcistiche più interessanti e tra i libri sul tema più desiderati di Amazon, precedendo per diversi giorni ultime uscite decisamente più catchy come "On fire" (chiaramente dedicato al Milan scudettato di Pioli).

Non solo: nella graduatoria generale dei bestseller, ha toccato la 43esima posizione assoluta, anche qui davanti ai vari titoli mainstream dedicati, tanto per esemplificare, a Maradona e all'Italia mondiale del 1982.

Una vetrina eccellente per le città di Vado e di Savona, dunque, grazie a un libro che celebra sì l'impresa sportiva rossoblù del 1922, ma anche i luoghi straordinari che vi fecero da sfondo, i suoi protagonisti, non mancando di rimarcare nell'album fotografico-aneddotico l'ampia parentesi di Levratto con gli Striscioni.

Un’anteprima del libro è leggibile al seguente link: https://amzn.to/3PyLpZp.