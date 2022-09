Volley, Serie D. Il Gabbiano Volley Andora punta in alto, coach Ammendola: "Confermato gran parte della rosa; puntiamo a migliorarci"

Pochi giorni e si parte! La prima squadra femminile del Gabbiano Volley Andora si ritroverà lunedì 5 settembre per iniziare la preparazione in vista del campionato di Serie D.

“Visto l'ottimo e inaspettato risultato conseguito la scorsa stagione” – commenta l’allenatrice Alessia Ammendola – “Insieme alla società abbiamo lavorato per riconfermare buona parte del gruppo e ad aggiungere qualche tassello importante che possa provare a migliorarci. Detto ciò, sappiamo che il campionato sarà molto probabilmente ancora più competitivo e non possiamo vivere di rendita di quello che abbiamo fatto la scorsa stagione, ogni anno si riparte da zero. Oltre a questo aspetto, ci siamo concentrati sulla crescita organizzativa a 360° della società e devo dire che, grazie a dirigenti e collaboratori sempre presenti e disponibili, in questi primi mesi i passi in avanti si stanno vedendo: a partire dall’ organizzazione dei gruppi giovanili e della prima squadra, fino alla realizzazione di eventi che abbiamo organizzato questa estate e che saranno in programma per quest’inverno.”

Puntare in alto, questo è quello che tutta la società vuole dalla squadra: “Lo scorso anno il mio obiettivo iniziale, essendo alla mia prima stagione da allenatrice, era quello di capire se sarei stata in grado di gestire un gruppo di atlete dove all'interno ci sono diverse ragazze con il quale ho giocato e altre molto giovani, e devo dire, che i miei timori iniziali sono stati superati anche grazie alla disponibilità di tutte le giocatrici ad accettare la mia gestione. Superato questo step, quest’anno dobbiamo confermarci, mantenere la categoria è l'obiettivo assolutamente primario e poi, cercare di fare il meglio possibile senza porci limiti deve essere la nostra ambizione, a fine stagione guarderemo la classifica. La squadra è stata allestita con componenti esperte e altre molto giovani che seguiranno sia un percorso tecnico nel settore giovanile sia nella prima squadra. Personalmente arrivo a questo inizio carica e motivata: aspetto tutte le ragazze al palazzetto lunedì 5 settembre!”