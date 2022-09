Calciomercato, Savona: 4+2 "esotico" per il Savona

Dovrebbero essere sei a conti fatti le trattative che il Savona punta a chiudere la prossima settimana per tracciare definitivamente l'organico da proporre a mister Frumento.

Non è un caso che i giorni chiave siano stati postposti alla prima decade di settembre, periodo in cui i rappresentanti della cordata romana torneranno nella città della Torretta per presentare i loro piani d'azione.

Gli arrivi, a conti fatti, dovrebbero essere sostanzialmente sei: quattro dal genovesato e due dal Camerun.

I nomi che radiomercato propone, seppur non vi siano conferme, sono quelli del'ex Vado Brema, dell'ex Alassio FC Pondaco, di Matteo Matarozzo (nell'ultima stagione alla San Quirico Burlando) e anche di Edoardo Moresco difensore centrale protagonista dell'ultima promozione con la Carcarese.

Altri due tasselli arriverebbero (si mormora) addirittura dal continente africano, dal Camerun per la precisione.

Non resta quindi che attendere la settimana in arrivo e scoprire se queste sei tessere saranno davvero le protagoniste del mosaico biancoblu.