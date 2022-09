Calciomercato: Soufian Bourkaa è un nuovo giocatore dell'Imperia

Il comunicato:

La Ssd Imperia comunica di aver tesserato il giovane difensore Soufian Bourkaa. Classe 2003, Bourkaa è un sinistro naturale in grado di ricoprire sia il ruolo di centrale difensivo sia quello di terzino. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, si è in seguito trasferito al Lugano e successivamente al Lecco prima di approdare in neroazzurro. Ha già svolto i primi allenamenti con i nuovi compagni, compresa la partitella disputata ieri al Ciccione con l'Onegliese. A lui va il benvenuto della società.