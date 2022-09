La società del Savona Calcio pronta a presentarsi alla città. Assessore Rossello: "Sarò presente, ma non parlerò del bando di gara"

6 settembre nella sala "Caduti di Nassirya" della Provincia di Savona. Questa la data e il luogo dove si terrà la presentazione del nuovo corso societario del Savona Calcio.

All'incontro sarà presente anche l'assessore allo sport Francesco Rossello: "Mi hanno chiamato e mi hanno detto che faranno la presentazione della squadra alla città e l'organigramma dell'assetto societario. Io andrò perché mi fa piacere ed è doveroso - specifica Rossello - ci hanno chiesto la disponibilità della Sala Sibilla sul Priamar che però è attualmente in ristrutturazione e allora hanno scelto di andare in Sala Mostre".

Nella giornata di ieri è stato ripubblicato il bando di gara per la concessione dello stadio Bacigalupo e il Savona, come già annunciato parteciperà. Hanno infatti in mente di presentare un progetto "green" con grande spazio ad eventi musicali.

"Adesso c'è una gara in corso, io sono sempre stato iper attento e non parlerò del tema. Come mi ha invitato la Veloce mi invitano loro ma del procedimento non potrò dire nulla" ha continuato l'assessore. L'amministrazione comunale lo ripubblicato il bando confermando, come da documento preliminare per la progettazione approvato nella giunta, la spesa complessiva per il futuro concessionario di 241mila 500 euro per interventi di risanamento e ripristino delle parti ammalorate.

Il comune si è assunto direttamente gli oneri necessari alla manutenzione del manto di gioco in erba (è stato affidato l'incarico alla cooperativa Il Rastrello per una cifra che si attesta sui 32mila 700 euro) ed una compartecipazione alla spesa relativa alle utenze dell’impianto, pari ad un rimborso forfettario annuo di 20mila a partire dal secondo anno di gestione.

26mila 770 euro invece saranno stanziati come rimborso dell'assicurazione per le incursioni e gli atti vandalici avvenuti negli spogliatoi dello stadio e nella rete di recinzione che delimita il campetto a 5 "Comparato" e con quella cifra verranno effettuati i lavori di parziale ripristino.

I lavori che dovranno essere gestiti dal futuro aggiudicatario della concessione prevedono il ripristino di tutti i locali presenti sotto la tribuna di via Chiabrera (da cui si accede sia esternamente, sia internamente attraverso il tunnel che li collega al campo di gioco): spogliatoi, magazzini, segreteria, bar, servizi igienici; il tunnel di accesso ai locali sotto la tribuna di via Chiabrera; la tribuna e la gradinata lato via Chiabrera.

Il concessionario avrà inoltre la facoltà di organizzare all’interno della struttura iniziative di carattere sportivo/sociale rivolte ai giovani con lo scopo di favorire l’integrazione e la diffusione della pratica dello sport. Al fine della promozione delle iniziative il concessionario potrà organizzare anche eventi/spettacoli, anche a mezzo di soggetti terzi che abbiano i requisiti di legge. Con il ripristino, sono comprese anche opere accessorie riferite a tutta la struttura come gli accessi all’intero impianto, i percorsi di esodo, la recinzione di delimitazione del fossato a protezione della pista di atletica e gli impianti di illuminazione.

Restano esclusi dal progetto la tribuna lato via Cadorna, i locali sottostanti la tribuna lato via Cadorna, le curve e il campetto “Comparato”.

Il 21 settembre sarà il termine ultimo per la presentazione delle domande, il 27 invece verranno aperte le buste.