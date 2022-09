Calcio. Oggi torna in campo il Savona Fbc, alle 18:00 il derby di Coppa con lo Speranza

La competizione e non sarà delle più intriganti, ma il via della Coppa Liguria darà modo dopo poco di tre anni di rivedere in campo il Savona Fbc.

Un esordio che, con l'opera della ricostruzione dell'organico ancora in corso, si profila particolarmente complesso di fronte ai rossoverdi dello Speranza, guidati da Mario Gerundo (fischio d'inizio alle 18:00 al Santuario).

Per i biancoblu sarà tra l'altro la prima uscita assoluta, dato che non sono state disputate nemmeno amichevoli nel percorso di avvicinamento all'esordio ufficiale.

Sul fronte tecnico sarà anche curioso capire chi scenderà in campo: l'unica anticipazione l'ha data mister Frumento, pronto a confermare lo schieramento di Rapetti come unica punta (Vittori è indisponibile), sostenuto da Caredda.

Martedì sarà poi la volta della nuova conferenza stampa della cordata romana, dove presenzierà anche l'assessore allo sport Francesco Rossello.

Il fulcro verterà sui progetti relativi allo stadio Bacigalupo, motore imprescindibile (a detta dei diretti interessati) del passaggio societario ultimato a metà agosto.