Calcio. Coppa Italia di Promozione, Carcarese qualificata alla seconda fase, ai biancorossi basta l'1-1 contro il Celle Varazze

CELLE VARAZZE - CARCARESE 1-1 (68' Mancini - 57' Brignone)

Finisce qui la sfida! Carcarese qualificata alla seconda fase grazie all'1-1 contro il Celle Varazze, che rimonta la rete di Brignone trovando il pari con un eurogol di Mancini

93' secondo giallo per Prina, Carcarese in dieci per questo ultimo minuto

92' ammonito Perata, guadagna secondi preziosi la squadra biancorossa

90' Zizzini ci prova cercando il palo più lontano, Fois risponde presente

88' Turone di testa non riesce ad indirizzare verso lo specchio il corner battuto da Durante

87' fuori Brignone e Bertoni, spazio a Zizzini e Canaparo

85' cinque al termine, Carcarese che cerca di difendere il risultato che garantirebbe il passaggio del turno

76' preme con veemenza ora la squadra di Monteforte, Bottino da fuori non centra lo specchio

74' Mancini centra il palo da fuori area, sulla ribattuta va a segno Ogliari, ma è tutto fermo per fuorigioco

70' Bonifacino e Gamba per Bianchi e Brovida, altre sostituzioni ordinate dal tecnico biancorosso

68' MANCINI! PAREGGIA IL CELLE VARAZZE! Conclusione da fuori area che si insacca sotto l'incrocio, gran gol del numero venti biancoblu, parità ristabilita all'Olmo-Ferro

67' ancora Brovida particolarmente ispirato calcia da posizione defilata trovando i guantoni di Fois, ci prova poi da fuori Revello che spedisce alto

65' punizione di Brovida sul secondo palo dove Moretti calcia al volo di prima, pallone sul fondo

64' ammonito Turone

62' Piacentini richiama l'attenzione del direttore di gara per un presunto tocco di mano sul cross per Mancini, nessun provvedimento e il gioco prosegue

57' CARCARESE IN VANTAGGIO! Biancorossi bravi a soffiare palla sulla trequarti, Brovida imbecca poi Brignone che a tu per tu con Fois non sbaglia.

54' Moretti per Manfredi, primo cambio ordinato da Chiarlone

52' ancora Brovida direttamente su punizione, sinistro velenoso che si spegne non distante dal palo sinistro della porta difesa da Fois

50' che occasione per la Carcarese! Slalom speciale di De Matteis in area avversaria, pallone per Brovida che calcia di prima trovando la respinta della difesa biancoblu

46' riparte la gara, Monteforte presenta tre novità rispetto al primo tempo: Benzo, Perata, Mancini

SECONDO TEMPO

45' squadre al riposo sullo 0-0

37' punizione battuta velocemente dalla Carcarese, De Matteis entra in area da sinistra e crossa direttamente tra le braccia di Fois.

35' Cavallone in diagonale sfiora il palo della porta biancorossa, il numero undici vicino all'1-0

34' giallo anche per Prina che strattona Turone pronto a ripartire

31' ancora Durante da fuori, destro di controbalzo che si impenna senza impensierire Giribaldi

26' Cavallone va di destro in porta, la barriera valbordimese intercetta la traiettoria e concede angolo al Celle Varazze

25' Turone conquista punizione dal limite costringendo Bianchi al fallo da ammonizione, chance su calcio piazzato per gli uomini di Monteforte

22' Brignone recupera palla sulla trequarti e si invola verso l'area avversaria, sinistro rasoterra smorzato dalla difesa di casa

21' Rossi mette in mezzo un pallone tagliato che nessun giocatore biancoblu riesce a ribadire in porta, Celle Varazze che prova a costruire con maggior continuità in questi minuti

18' Bottino a porta vuota, dopo un non perfetto disimpegno di Giribaldi, cicca il pallone e calcia malamente sciupando una buona occasione

12' Durante conclude di prima da fuori area, la mira non è delle migliori e la sfera termina alta

9' prime fasi di studio, Monteforte telecomanda i suoi, Carcarese attenta e pronta a pungere di rimessa

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Fois, Gaggero, Doffo, Rossi, Colombo, Turone, Durante, Bisio, Piacentini, Bottino, Cavallone

A disposizione : Malinverni, Perata, Berardinucci M., Cavallone, Benzo, Caruso, Tabacco, Ogliari, Mancini

Allenatore : Monteforte

CARCARESE: Giribaldi, Bianchi, Mombelloni, Croce, Prina, Manfredi, Bertoni, Revello, De Matteis, Brignone, Brovida

A disposizione : Delfino, Baccino, Basso, Bonifacino, Canaparo, Marchisio, Zizzini, Gamba, Moretti