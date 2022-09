Calcio. Coppa Italia di Promozione, si chiude la prima fase: Celle Varazze-Carcarese vale la qualificazione, per i gironi A e B semplici prove in vista dell’esordio in campionato

Il format con gironi a quattro squadre dove solo la prima classificata ottiene la qualificazione alla fase successiva rende meno appetibile il programma odierno della Coppa Italia di Promozione, seppur il girone C sia pronto ad offrire l’interessante sfida tra Celle Varazze e Carcarese, decisiva per centrare il passaggio alla seconda fase in programma in autunno.

Due risultati su tre per la formazione valbormidese, forte dei successi ottenuti contro Bragno e Campese, mentre la squadra di Luca Monteforte, oltre al risultato in sé, cercherà di affinare l’intesa in vista del campionato, in cui il neonato team biancoblu vorrà ritagliarsi un ruolo di primo piano.

Tutto già deciso nei gruppi A e B, con Ospedaletti e Pietra sicure del primo posto ma più che mai intenzionate a non scalare le marce in vista del debutto di domenica prossima in campionato.

Ecco il programma odierno, con tante sfide come sempre dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata: