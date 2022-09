Calcio, Coppa Liguria. Scatta il tabellone di Prima Categoria: tuttel e sfide della prima giornata

Sarà un programma che si dipanerà dal tardo pomeriggio per arrivare ai confini della notte quello che vedrà protagoniste tante squadre di Prima Categoria nel loro esordio ufficiale.

Dopo il 3-1 del Savona sullo Speranza (Letimbro - Vecchiaudace completerà il gruppo F) i gironi ponentini entreranno tutti nel vivo, con tante sfide subito appassionanti.

Si parte dal girone A con Oneglia - Camporosso e Virtus Sanremo - Andora, con i biancoblu di Simone Rattalino attesi protagonisti in questa stagione.

I gruppi B e C hanno la fisionomia del triangolare: riposo quindi per Vadino e Spotornese, in campo Pontelungo - San Filippo Neri Yepp e San Francesco - Vadese.

Il girone D ha forti influenze valbormidesi: esordio l'una di fronte all'altra quindi per Aurora e Millesimo, mentre il Plodio farà visita al Quiliano & Valleggia.

Subito derby tra Veloce e Priamar nel gruppo E, ricollocando la bussola verso la Valle per Mallare - Altarese.

Il programma completo: