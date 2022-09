Calcio, Eccellenza. Finale ingenuo e spuntato, il rigore di Sighieri premia la Sestrese

SESTRESE - FINALE 1-0 (73' Sighieri rig.)

48' FINISCE QUA! LA SESTRESE BATTE 1-0 IL FINALE

45' saranno tre i minuti di recupero

40' Gasco di testa tra le mani di Bongiorni! Bello lo stacco del centrale, sfera impattata in maniera fin troppo pulita

39' Tomè converge da destra e lascia partire un collo mancino violentissimo, Illiante c'è!

37' TRAVERSA DI SIGHIERI! Manca il colpo del ko la Sestrese!

37' Ancora un rigore per la Sestrese, coast to coast di Caramello contrastato in area, Cazacu indica nuovamente il dischetto

36' Ferraro passa a 3 dietro, 3-4-1-2 per l'assalto finale. Pochi secondi fa occasione succosa non concretizzata da Belvedere

35' Zanoli per Ivaldi, proseguono i cambi verdestellati

28' SIGHIERI SPIAZZA ILLIANTE, SESTRESE IN VANTAGGIO!

27' Ingenuità clamorosa di Brollo che stende Ivaldi. Rigore inevitabile

24' si prepara un doppio cambio per la Sestrese: Mura e Bazzurro tra poco in campo, al posto di Tomè e Caramello.

23' Ferraro furioso, Audel salta indisturbato dagli sviluppi di un calcio d'angolo, per fortuna del Finale il numero 3 verdestellato colpisce il pallone con la tempia e non frontalmente

19' nella Sestrese prima presenza per Montemagno, lascia il campo Sakhi. Ferraro urla ai suoi: "Occhio che questo è bravo!"

13' Entra Scalia, subito in campo il capitano giallorosso, al posto di Risso. 4-2-3-1 disegnato da Ferraro: Coulibaly e Scalia in mediana, Belvedere passa trequartista, affiancato da Serhiienko e Stagnaro, Gargano unica punta

10' cambia ancora Ferraro, Serhiienko in campo per Renda

10' scarico di tomè per Caramello, palla colpita dal basso verso l'alto, nessun pericolo per Illiante

7' ammonito Caligaris

6' la Sestrese ceffa completamente le marcature preventive, permettendo la ripartenza del Finale su un angolo a proprio favore. Gargano chiude di testa l'azione da lui imbastita, Bongiorni è strepitoso a respingere la zuccata a botta sicura da un paio di metri

4' uscita rischiosa di Issa Coulibaly, si apre infatti un buco in mediana occupato da Caramello, progressione centrale fino alla mezza puntata esterna dal limite, palla alta

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

47' termina dopo due minuti di recupero il primo tempo

42' risentimento agli adduttori per O. Coulibaly, entra Caligaris

38' cartellino ingenuo per Risso, protesta palese con il pallone scaraventato per terra. Ammonizione più che evitabile

30' nota tattica: Finale in campo con il 4-4-2 con Gargano po chi passi dietro a Stagnaro. Inizialmente la Sestrese si è schierata con il 4-3-3, facendo fatica in manovra pur con la superiorità numerica un mediana. Rossetti ha alzato Sighieri, passando pochi istanti fa al 4-2-3-1

28' sull'azione va a terra Sighieri contrastato da O. Coulibaly, il difensore del Finale non gradisce la caduta del giocatore verdestellato

28' piattone di Ivaldi ad allungarsi sul secondo palo, Illiante.è prontissimo a deviare oltre il palo

25' botta da fuori di Sakhi, la palla trova una deviazione prima di scheggiare la traversa

23' torna a vedersi il Finale, il tiro di Risso termina sull'esterno della rete

21' la palla passa dal fronte mancino a quello destro dell'attacco della Sestrese. Brollo calcola male la traiettoria, il cross è un invito per Sakhi, che però non trova lo specchio di Illiante

11' ci sono spunti interessanti per l'attacco giallorosso, manca un pizzico di convinzione in più (e di esperienza) nel cuore dell'area

8' punizione dal limite di Sighieri, servono tutti i centimetri in barriera di O. Coulibaly per respingere la sfera

5' colpo di testa di Sakhi alto di poco, grave la svista difensiva giallorossa

4' slalom di Tecchiati sul lato corto dell'area, angolo Sestrese. Ferraro è già in partita.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SESTRESE: Bongiorni, Tecchiati, Audel, Broso, Ansaldo, Padovan, Ivaldi, Caramello, Sakhi, Sighieri, Tomè.

A disposizione: Cannavò, Bazzurro, Melle, Cappadona, Montemagno, Piraino, Mura, Zanoli, Marino.

Allenatore: Rossetti

FINALE: Illiante, Gasco, Brollo, Coulibaly I., Chiarlone, Coulibaly O., Renda, Belvedere, Gargano, Stagnaro, Risso.

A disposizione: Mondino, Arzarello, Scalia, Costantino, Caligaris, Paniate, Serhiienko, Cosentino, Marangi.

Allenatore: Ferraro

Arbitro: Cazacu di Albenga