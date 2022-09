Calcio, la Coppa Italia di Promozione chiude anche nel Girone B: il racconto di Pietra-Ceriale (LIVE)

PIETRA - CERIALE 3-0 (14', 19', 35' Insolito)

45' Si chiude senza recupero la prima frazione col Pietra avanti di tre reti grazie a un Insolito ispiratissimo e a una corsia destra davvero incontenibile per meccanismi e atletismo.

40' Mette il naso nell'area avversaria Fazio, l'azione pericolosa si conclude però ancora con una parata di Vernice.

38' Ancora incontenibile la squadra di Pisano sulla destra coi giovanissimi Bolia-Asteggiante, si salva in angolo il Ceriale mentre Castagna ha qualcosa da dire al primo assistente del direttore di gara per una presunta gomitata ricevuta in area di rigore.

35' TRIS PIETRA! Firma la personale tripletta l'ex Loanesi chiudendo sul secondo palo un'altra azione ficcante sulla corsia destra.

32' Incredibilmente fuori di un soffio la conclusione in diagonale di Mehmetaj che sfiora il palo a Piazza battuto.

30' Buoni ritmi in questo primo tempo, ora ci prova Federico Piazza a trovare la via della rete con la soluzione personale da lontano, palla fuori.

25' Altra occasione costruita dalla squadra di Brignoli sull'asse di destra, Vernice para ancora e Bolia spazza.

24' Gran botta su punizione dalla lunghissima distanza di Fantoni, Vernice ci mette un guanto e, con l'aiuto del palo, evita il gol.

19' RADDOPPIO DI INSOLITO! Una perla dell'esterno scuola Genoa che vede con la coda dell'occhio Gabriele Piazza leggermente fuori dai pali e colpisce al volo di prima intenzione, da circa 30 metri, mandandola in rete.

17' Altra opportunità per il Ceriale sull'asse Piazza-Castagna, ma Oses spreca malamente con un tiro sbilenco la sponde della punta ex Imperia.

16' Risposta pronta degli ospiti con Oses che mette in mezzo un bel pallone, Pili libera sulla mischia in area a pochi passi dalla linea di porta.

14' INSOLITO PORTA AVANTI IL PIETRA! Bolia incontenibile sulla destra con uno scatto da centometrista, l'estremo difensore avversario contrasta la sua conclusione ma sulla palla vagante piomba Insolito che insacca.

13' Punizione insidiosa di Piazza dall'out sinistro dell'area di rigore, quasi un corner corto su cui la difesa del Pietra non è perfetta a liberare ma anche gli avanti cerialesi non sono da meglio lasciandosi sfuggire la sfera.

8' Scontro rude di gioco a metà campo tra Piazza e Corciulo. Resta un attimo dolorante il difensore pietrese, punizione a suo favore.

5' Non attende a farsi vedere la squadra di Brignoli, Castagna però non è abbastanza reattivo nello scarico in area di rigore.

2' Primo acuto dei padroni di casa con Insolito che partendo largo da sinistra si accentra e tira. Debole la sua conclusione, blocca Piazza.

1' Inizia tra i fuochi d'artificio dei tifosi pietresi la sfida tra Pietra, nell'ormai canonica divisa biancoceleste con calzettoni scuri, e Ceriale, in completa tenuta gialla da trasferta.

PRIMO TEMPO

Un ultimo sforzo per archiviare al meglio la Coppa Italia e affinare sempre più i meccanismi in vista del prossimo esordio in campionato che dista solo oramai una settimana.

A chiudere il Girone B della competizione dedicata alle squadre di Promozione saranno Pietra Ligure, finora a punteggio pieno dopo le due convincenti vittorie su Soccer Borghetto e Legino, e Ceriale, incappato in due sconfitte con le medesime avversarie dei biancocelesti e quindi col numero zero nella casella dei punti messi a segno.

Ecco quindi le scelte dei due tecnici.

PIETRA (4-2-3-1): Vernice; Bolia, Corciulo, Pili, Varaldo; Szerdi, Odasso; Asteggiante, Ballone, Insolito; Mehmetaj.

A disposizione: Duberti; D'Aprile, Ayalas, G. Puddu, Pollero, Rovere, Guaraglia, Aicardi, Rimassa.

Allenatore: M. Pisano

CERIALE (4-3-1-2): G. Piazza; Fazio, Fantoni, Schirru, Condorelli; Gloria, F. Piazza, Buonocore; Oses; Lorusso, Castagna.

A disposizione: A. Vinci; S. Vinci, Di Fino, Genduso, Sardo, Nida, Secco, Bonifazio, Marquez.

Allenatore: D. Brignoli