Calcio. Nuova Eccellenza, vecchio format: al via il campionato 2022-2023, esordio lontano da casa per tutte e tre le savonesi

Non solo Serie D. Archiviata la prima fase della Coppa Italia, l’Eccellenza alza subito il sipario anche sul nuovo campionato, con diciotto squadre pronte a darsi battaglia in una stagione lunga e dall’esito tutt’altro che scontato.

Lavagnese e Imperia, almeno ai nastri di partenza, sembrano avere qualcosina in più, ma è impossibile non annoverare nel gruppone delle pretendenti al titolo anche la nuova Albenga targata Buttu-Marinelli, le genovesi, sempre molto attrezzate, e la Cairese, rivoluzionata negli interpreti ma non a livello di competitività e qualità.

La prima giornata sarà subito un bel banco di prova per le savonesi, tutte impegnate lontano dalle mura di casa: il Finale, ancora in fase di assestamento, sarà di scena a Borzoli, mentre per Albenga e Cairese ci sono le insidiose trasferte di Rapallo e Campomorone.

Debutto casalingo per l’Imperia di Lupo (al “Ciccione” è atteso il Canaletto), mentre la Lavagnese di mister Cammaroto giocherà nel tardo pomeriggio (18.30) in casa del Rivasamba.

Livescore a partire dalle 15.00 sul nostro sito

Il programma: