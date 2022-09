Calcio. Serie D ai nastri di partenza: è di nuovo Vado-Derthona per la prima stagionale, la Sanremese debutta a Sestri Levante

L’arrivo del primo weekend di settembre coincide ancora una volta con l’inizio di una nuova lunga avventura chiamata Serie D. Il rischio di slittare di una settimana l’avvio della stagione, a causa dei soliti cronici problemi riguardanti la composizione dei gironi dalla C in giù, è stato per fortuna scongiurato subito dopo Ferragosto, lasciando spazio ai primi turni di Coppa Italia che hanno già permesso di intravedere alcune delle tante novità che caratterizzeranno il campionato, da nord a sud.

In particolare, nel girone A, da registrare lo spostamento di Varese e Caronnese verso il raggruppamento lombardo, la presenza (inedita) di Castellanzese, Legnano e Castanese e l’inserimento delle neopromosse Stresa, Pinerolo e Chisola.

Se non a livello di rose e staff tecnici, almeno per oggi, non si può usare il termine novità parlando di Vado e Derthona che, a distanza di un anno, si troveranno nuovamente di fronte alla prima giornata e sempre sul terreno del “Chittolina”: c’erano Solari e Zichella in panchina (che si divisero la posta con uno scoppiettante 2-2), oggi Didu e Fossati, più che mai determinati ad iniziare con i tre punti una stagione in cui l’imperativo numero uno sarà quello di provare ad alzare l’asticella rispetto alla scorsa annata.

Ma parlando di ambizioni non si può non citare la Sanremese, sicuramente una delle pretendenti al salto di categoria: i matuziani di Giannini debutteranno a Sestri Levante, mentre il Casale se la vedrà tra le mura amiche contro la Castellanzese.

Tutti in campo alle ore 15.00 ad eccezione di Fezzanese-Castanese, che prenderà via un’ora più tardi.

Di seguito il programma completo