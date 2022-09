Calcio. L'Ospedaletti chiude il girone di Coppa a punteggio pieno, 5-0 alla Baia Alassio

Ottenuto il passaggio del turno con una gara di anticipo, per l’Ospedaletti l’ultimo impegno del girone di Coppa Italia contro il Baia Alassio sa di test in vista dell’inizio del campionato. Al ‘Ciccio Ozenda’ va in scena una gara a senso unico che vede gli orange uscire vincitori con la ‘manita’ firmata da Cassini (doppietta per lui), Russo, Alemanno e Manno.

I padroni di casa chiudono la prima frazione sul doppio vantaggio per poi allargare il ricco bottino nei secondi 45 minuti di gioco. Grazie alla vittoria di questo pomeriggio l’Ospedaletti chiude il Girone A di Coppa Italia al primo posto e a punteggio pieno. Un’importante iniezione di ottimismo in vista del via al campionato previsto per domenica prossima.

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Saih, 3 Alasia A. (18 Manno), 4 Schillaci, 5 Negro, 6 Gagliardi, 7 Cassini, 8 Russo (13 Carnevale), 9 Alasia G. (19 Costo), 10 Alemanno (Ceriolo), 11 Calderone (17 Bestagno)

A disposizione: 12 Galli, 14 Martini, 16 Calvini

Allenatore: José Espinal



Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Negroni (13 Rossi), 3 Bertozzi, 4 Cavassa (14 Abate), 5 Combi, 6 Griffini (15 Tedesco), 7 Rodriguez, 8 Odasso, 9 Bella (16 Morabito), 10 Gerundo, 11 Tesoro

A disposizione: 12 Tornago

Allenatore: Gianni Bella



Arbitro: Sig. Luca Magaglio (Imperia)

Assistenti: 1° Sig. Riccardo Bergonzi (Imperia); 2° Sig. Gabriele Semeria (Imperia)



Marcatori: 26’ e 85’ Cassini, 30’ Russo, 52’ Alemanno, 87’ Manno



Ammoniti: Costo, Bestagno, Bertozzi