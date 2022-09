La Toscana vince il "6° Trofeo Elena Ghidetti - Ginnastica senza frontiere"

Sabato 3 settembre si è svolto ad Albenga il 6° Trofeo Elena Ghidetti - Ginnastica senza frontiere, gara organizzata dalla ASD Ginnastica Ligure Albenga in collaborazione con il CR Liguria.

Quattro le rappresentative regionali che hanno partecipato a questa edizione: Emilia Romagna, Lazio, Liguria e Toscana.

Ogni delegazione, formata da ginnaste allieve per gli esercizi a corpo libero, fune e cerchio, e ginnaste junior/senior per palla, clavette e nastro, è scesa in pedana due volte proponendo esecuzioni differenti.

Nella prima fase di qualificazione la classifica provvisoria ha visto in testa la Toscana, seguita da Lazio, Emilia Romagna e Liguria.

La fase finale prevedeva due incontri, e sulla base dei risultati precedenti si sono scontrate Emilia Romagna e Liguria per il 3° e 4° posto e Toscana e Lazio per il 2° e 1° posto.

In questa fase, in ogni incontro, il risultato è dato dalla somma dei “punti speciali” ottenuti nello scontro diretto dei singoli attrezzi, a cui si sommano i punti aggiuntivi che si ottengono quando una rappresentativa “vince” nell’attrezzo su cui ha deciso di giocare il “jolly” (riservato alle ginnaste j/s), e i punti del “fil rouge”, una prova di abilità a tempo per le ginnaste allieve.

Il primo incontro della finale è stato vinto dall’Emilia-Romagna sulla Liguria, che le ha permesso quindi di salire sul terzo gradino del podio. La Toscana invece prevale sul Lazio, che quindi si classifica seconda, e si aggiudica la vittoria del Trofeo.

"È stata una gara di alto livello in cui erano presenti le migliori ginnaste a rappresentare parte della propria regione - raccontano gli organizzatori della Ginnastica Ligure Albenga - Un ringraziamento quindi a tutte le delegazioni che hanno partecipato con grande entusiasmo e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante evento".