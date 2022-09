Pallapugno: il punto settimanale su tutti i campionati

PALLAPUGNO L'Acqua San Bernardo Subalcuneo, nonostante la sconfitta di Dolcedo per 9-3 con la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola, accede direttamente alla semifinale con una giornata d'anticipo sulla chiusura dei play-off della Serie A Banca d'Alba-Egea. La matematica certezza per i biancorossi cuneesi di Andrea Daziano è arrivata dopo la vittoria per 4-9 del Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto, a Canale, con la Roero Isolamenti Canalese. Ai roerini di Marco Battaglino rimane la possibilità di giocarsi la quarta posizione nello scontro diretto dell'ultima giornata a Castagnole delle Lanze contro l'Araldica di Cristian Gatto, che osservava il proprio turno di riposo.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Playoff - Quarta di ritorno

Roero Isolamenti Canalese-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-9

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-3

Riposa: Araldica Castagnole Lanze

Classifica : Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 27; Nocciole Marchisio Cortemilia 26; Acqua San Bernardo Subalcuneo 16; Araldica Castagnole Lanze e Roero Isolamenti Canalese 13.

Quinta e ultima di ritorno

Mercoledì 7 settembre ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Roero Isolamenti Canalese

Giovedì 8 settembre ore 20.30

a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Riposa: Acqua San Bernardo Subalcuneo



Nei play-out torna in corsa, per gli spareggi d'accesso alla semifinale, la Virtus Langhe, che vince 9-5 lo scontro diretto con la Pallapugno Albeisa. La quadretta albese di Bruno Campagno, che riposerà nell'ultimo turno, chiude così la sua stagione perché i 15 punti conquistati non bastano per arrivare tra i primi due posti. A questo punto, dopo la vittoria della Bormidese per 9-0 con la FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo, la quadretta ligure di Davide Dutto è ormai sicura della prima posizione, mentre l'altro posto disponibile per gli spareggi si deciderà nell'ultima giornata, venerdì 9 settembre, alle 20.30, a Santo Stefano Belbo, nello scontro diretto tra la formazione di Enrico Parussa e quella di Dogliani capitanata da Paolo Vacchetto. Nel penultimo turno riposava la Alusic Merlese di Gilberto Torino, già retrocessa in Serie B.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Playout - Quarta di ritorno

Virtus Langhe-Pallapugno Albeisa 9-5

Bormidese-FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo 9-0

Riposa: Alusic Merlese

Classifica : Bormidese 18; Pallapugno Albeisa e Virtus Langhe 15; FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo 14; Alusic Merlese 5.

Quinta e ultima di ritorno

Venerdì 9 settembre ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo-Virtus Langhe

a Mondovì: Alusic Merlese-Bormidese

Riposa: Pallapugno Albeisa

Serie B - Andata quarti di finale

Tealdo Scotta Alta Langa-Bcc Pianfei Pro Paschese 5-9

Acqua San Bernardo San Biagio-Abrigo Albagrafica Ricca 9-5

Srt Progetti Ceva-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 9-6

Speb-Benese 9-3

Serie B - Ritorno quarti di finale

Sabato 10 settembre ore 20.30

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Tealdo Scotta Alta Langa

Sabato 10 settembre ore 20.30

a Ricca d'Alba: Abrigo Albagrafica Ricca-Acqua San Bernardo San Biagio

Venerdì 9 settembre ore 20.30

a Monticello d'Alba: Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Srt Progetti Ceva

Venerdì 9 settembre ore 20.30

a Bene Vagienna: Benese-Speb



Serie B - Andata spareggi salvezza

Scotta Centro Incontri-Peq Agri Don Dagnino 9-6

Pieve di Teco-Morando Neivese 6-9

Serie B - Ritorno spareggi salvezza

Venerdì 9 settembre ore 20.45

ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-Scotta Centro Incontri

Sabato 10 settembre ore 20.30

a Canale: Morando Neivese-Pieve di Teco

Serie C1 - Andata quarti di finale

Gottasecca-Amici del Castello 9-5

Pallapugno Albeisa-Imperiese 9-8

Castiati Assicurazioni Castagnole-Valle Bormida 9-8

Bubbio-Pieve di Teco 6-9

Serie C1 - Ritorno quarti di finale

Giovedì 8 settembre ore 20.30

a Diano Castello: Amici del Castello-Gottasecca

Mercoledì 7 settembre ore 20.30

a Dolcedo: Imperiese-Pallapugno Albeisa

Mercoledì 10 settembre ore 20.30

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Castiati Assicurazioni Castagnole

Mercoledì 10 settembre ore 20.30

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Bubbio



Serie C1 - Andata spareggi salvezza

Taggese-Bormidese 8-9

Cortemilia-Canalese 6-9

Serie C1 - Ritorno spareggi salvezza

Giovedì 8 settembre ore 20.30

a Dogliani: Bormidese-Taggese

Venerdì 9 settembre ore 20.30

a Canale: Canalese-Cortemilia

Serie C2 - Andata quarti di finale

Lunedì 5 settembre ore 20.30

a Gottasecca: Gottasecca-Prodeo

Ricca-Augusto Manzo B 5-9

Bormidese-Subalcuneo 8-9

Lunedì 5 settembre ore 20.30

a Mondovì: Merlese-Don Dagnino A

Serie C2 - Ritorno quarti di finale

Venerdì 9 settembre ore 20.30

a Chiusavecchia: Prodeo-Gottasecca

Giovedì 8 settembre ore 20.30

a Rocchetta Belbo: Augusto Manzo B-Ricca

Mercoledì 7 settembre ore 20.30

a Cuneo: Subalcuneo-Bormidese

Domenica 11 settembre ore 20.30

ad Andora: Don Dagnino A-Merlese

Femminile - Andata di finale

Amici del Castello-San Leonardo 9-3

Femminile - Ritorno di finale

San Leonardo-Amici del Castello 0-9

Amici del Castello vince lo scudetto femminile.

Under 21- Andata quarti di finale

Pro Paschese B-Peveragno 9-1

Speb-Benese 9-5

Pro Paschese A-Bormidese 9-2

Canalese-Virtus Langhe B 9-1

Under 21- Ritorno quarti di finale

Peveragno-Pro Paschese B 1-9

Benese-Speb 4-9

Bormidese-Pro Paschese A 9-3

Virtus Langhe B-Canalese 0-9

Under 21- Spareggio quarti di finale

Martedì 6 settembre ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Bormidese



Under 21 - Andata semifinali

Mercoledì 7 settembre ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Speb

Canalese-Vincente spareggio Pro Paschese A-Bormidese in data da definire

Under 21 - Ritorno semifinali

Giovedì 15 settembre ore 20.30

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Pro Paschese B

Vincente spareggio Pro Paschese A-Bormidese Canalese in data da definire

Allievi - Andata semifinali

Araldica Castagnole Lanze-Albese B 5-8

Monastero Dronero-Subalcuneo 8-2

Allievi - Ritorno semifinali

Venerdì 9 settembre ore 19

ad Alba: Albese B-Araldica Castagnole Lanze

Venerdì 9 settembre ore 18.30

a Cuneo: Subalcuneo-Monastero Dronero

Esordienti - Spareggio quarti di finale

Gottasecca-Subalcuneo 7-2



Esordienti - Andata quarti di finale

Bormidese-Gottasecca 0-7

Alta Langa-Pro Paschese 4-7

Esordienti - Ritorno quarti di finale

Sabato 10 settembre ore 20

a Gottasecca: Gottasecca-Bormidese

Sabato 10 settembre ore 17.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Alta Langa

Pulcini - Andata semifinali

Ricca-San Biagio 7-4

Lunedì 5 settembre ore 18

a Mondovì: Merlese-Subalcuneo

Pulcini - Ritorno semifinali

Venerdì 9 settembre ore 19

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Ricca

Domenica 11 settembre ore 18

a Cuneo: Subalcuneo-Merlese