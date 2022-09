Calcio, Savona. Frumento giura fedeltà qualsiasi cosa accada: "Dovranno tirarci fuori dal campo per non farci giocare"

E' stato un intervento particolarmente accorato e sentito quello di mister Ermanno Frumento nel corso della conferenza stampa di questa mattina.

Il tecnico savonese ha preso davvero a cuore le sorti del Savona, tanto da ribadire con forza la propria determinazione nel proseguire alla guida della squadra, indipendentemente dagli sviluppi societari.

"Io e i ragazzi siamo totalmente concentrati sul rettangolo verde, qualsiasi cosa accada a livello societario. Noi nelle prossime settimane continueremo a presentarci al campo e dovranno trascinarci via a forza per non farci giocare. Abbiamo il diritto di difendere i colori del Savona Fbc e conseguentemente della città"