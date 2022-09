Torna a Finale l’Enduro World Series, il festival di fine stagione dell’enduro mondiale giunto alla decima edizione consecutiva in terra ligure

L’Enduro World Series ha appena ufficializzato i nomi degli atleti e le squadre delle nazioni che prenderanno parte al Trophy of Nations di Finale Ligure, in programma per il weekend dell’1 e 2 ottobre 2022.

La tappa di fine Agosto a Sugarloaf negli Stati Uniti, è stato infatti l’ultimo appuntamento utile per gli atleti per guadagnare punti importanti per salire nel Global Ranking EWS e avere così la possibilità di rientrare tra i quattro fortunati rappresentanti della propria squadra nazionale.

Al momento le nazioni che saranno in gara a Finale Ligure sono 25 con ben 60 squadre divise nelle varie categorie ammesse ovvero: WOMEN, WOMEN Under 21, WOMEN Master 35+, MEN, MEN Under 21 e MEN Master 35+.

La selezione dei componenti delle squadre avviene tramite un meccanismo semplice. Durante tutta la stagione i rider accumulano punti nel Global Ranking EWS partecipando alle varie competizioni in programma. I top 3 rider per ciascuna nazione in ogni categoria del Global Ranking sono invitati a rappresentare il loro team nazionale. Il 4° classificato in ogni categoria sarà designato come riserva ufficiale.

Ecco l’elenco degli atleti italiani candidati e per cui ci aspettiamo un tifo esagerato da bordo tracciato!

Categoria Men

1 VENDEMMIA Mirco

2 FRANCARDO Tommaso

3 PELISSERO Simone

Categorie Women

1 SCARSI Gloria

2 ELLECOSTA Nadine

3 ROSSIN Laura

Categoria Men Under 21

1 BRACONI Francesco

2 CAVOSI Daniel

3 BIAMINO Igor

Alternate DE SABBATA Massimo

Categoria Men Master 35+

1 FRUET Martino

2 ROSSA Damiano

3 MODESTI Dimitri

Oltre la gara delle Nazioni per la conquista della maglia iridata UCI che si svolgerà domenica 2 ottobre, il programma del Trophy of Nations comprende altri due importanti eventi: l’Industry Trophy e il Rider Trophy che si svolgeranno il giorno precedente sabato 1 ottobre.

Il primo è una competizione sempre a squadre ma riservata agli addetti ai lavori. Uno dei requisiti infatti è che i componenti della squadra abbiano un ruolo attivo nella bike industry.

Si tratta quindi di un gara goliardica?

Tutt’altro! Tra i ragazzi che lavorano nelle varie aziende ci sono dei rider di livello, spesso ex piloti professionisti, inoltre anche il più mansueto biker una volta al cancelletto di partenza si trasforma in un animale da gara.

Altro appuntamento è il Rider Trophy, una competizione aperta a tutti gli amatori, sia a coloro che vogliono partecipare formando una squadra composta ad esempio da tre amici, sia a coloro che vogliono partecipare nella categoria Solo e quindi competere in solitaria. Per questa specifica gara sono ancora aperte le iscrizioni.

Sia l’Industry Trophy che il Rider Trophy correranno sullo stesso percorso gara del Trophy of Nations garantendo a tutti un’esperienza di livello mondiale lungo una selezione dei migliori e più iconici sentieri della Finale Outdoor Region tra i comuni di Finale Ligure, Calice Ligure e Orco Feglino per la gara EWS-E, a cui si aggiungono Rialto, Magliolo e Calizzano per il Trophy of Nations.

A colorare il paddock e il villaggio evento di Finale Ligure e far scorrere adrenalina anche durante la settimana ci penseranno squadre e aziende del settore elettrico. Finale Ligure ospita infatti anche la finale del circuito mondiale EWS-E dedicato al mondo delle mountain bike a pedalata assistita. Tre le competizioni in programma in scena con le prove libere mercoledì 28 e con le gare giovedì 29 settembre. Si tratta della EWS-E dedicata ai professionisti e i due format più easy EWS-E100 e EWS-E50 dedicati agli amatori (per queste ultime due gare sono ancora aperte le iscrizioni).

Tutti i percorsi gara verranno annunciati venerdì 23 settembre, mentre a partire dal 29 sarà già possibile visitare l’area Expo sul lungomare, nel frattempo si può consultare il programma e altre informazioni al sito www.finalenduro.com.