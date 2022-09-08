Giudice Sportivo, Eccellenza: le prime sanzioni della stagione, una giornata per Barisone e Damonte

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 4/ 9/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
FOCACCI DAVIDE (LAVAGNESE 1919)
MASSAGGIATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
CAMURRI CLAUDIA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
CURABBA GERMANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
ALESSI DIEGO (CAIRESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)
DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)
BELUFFI GABRIELE (ALBENGA 1928)
BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)
UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)
BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CATALDO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
D ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PARIGI NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PESCE STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)
BRIGNONE ANDREA (CAIRESE)
FABBRI ALEX (CAIRESE)
FACELLO LORENZO (CAIRESE)
SASSARI SAMUELE (CAIRESE)
DOLCINI LOUIS (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
LAMONICA MIRAGLIO L. (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
PRISCO ARMANDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MARTE ROSARIO NICOLA (CANALETTO SEPOR)
ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
CALIGARIS GIACOMO (FINALE)
GASCO GIACOMO (FINALE)
RISSO FRANCESCO (FINALE)
SCALIA LORENZO (FINALE)
DOTTO LORENZO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)
GUELFI NICOLA (FORZA E CORAGGIO)
MAZZINI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)
NERI LUCA (FORZA E CORAGGIO)
PIAZZA MARIO (FORZA E CORAGGIO)
GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)
DI SALVATORE LEONARDO (LAVAGNESE 1919)
ROMANENGO GIOVANNI B. (LAVAGNESE 1919)
SANGUINETI TOMMASO (LAVAGNESE 1919)
CANOVI CRISTIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
VIANSON YVES (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CAVAGNARO PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)
LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)
SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)
DEMME FRANCESCO (TAGGIA)
MICELI ARMANDO (TAGGIA)
FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
SECONDELLI RICCARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)