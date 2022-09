Motori: la Dakar torna a Pogli di Ortovero per Fausto Vignola

Si può proprio dire così, perché Pogli ospiterà questo fine settimana del 9, 10 e 11 settembre, l'ultima tappa del Campionato Italiano Motorally, magistralmente organizzata dal Moto Club Alassio in collaborazione con il nostro Dakariano Maurizio Gerini, fraterno amico di Faustone Vignola e suo compagno di mille avventure, nonchè della Dakar 2018.

Pogli si trasformerà in piccolo bivacco della Dakar!

Gli appassionati e gli ospiti che si recheranno a Pogli di Ortovero, avranno modo di vedere com'è organizzato un bivacco della Dakar, perchè nella zona dedicata ai festeggiamenti (tra l'altro la sagra sarà attiva) verranno allestiti i paddock per le moto, i team e soprattutto i piloti.

Oltre al nostro ormai famoso campione della Dakar Maruzio Gerini, saranno presenti altri dakariani come Botturi, Cerutti, e molti altri ancora, impegnati con le loro moto a giocarsi il titolo di Campione Italiano Motorally e per allenarsi in vista del più duro rally raid del mondo, la DAKAR.