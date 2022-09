Rugby Ligure: ieri l'assemblea regionale, presente anche il presidente nazionale Marzio Innocenti

Ieri sera, a Genova, nel salone dei convegni della Casa delle Federazioni del CONI, si è sviluppata l’annuale assemblea regionale delle Società del rugby.

All’evento oltre al Presidente del nostro Comitato Regionale, Enrico Mantovani, hanno partecipato il Presidente FIR Marzio Innocenti, il vicepresidente Antonio Luisi ed il vicepresidente vicario Giorgio Morelli.

Presenti nella quasi totalità i rappresentanti delle Società del rugby ligure che, dopo gli interventi dei dirigenti federali, e on video con il Tecnico Regionale FIR Alessandro Bottino, hanno rivolto agli stessi numerosi chiarimenti in merito alla futura attività agonistica.

Intanto in seno all’intero movimento della palla ovale regionale c’è un intenso fermento per l’importante appuntamento di sabato 19 novembre 2022, in merito al test match della Autumn Nations Series fra le nazionale d’Italia e del Sud Africa, attuali Campioni del Mondo, programmato allo stadio Luigi Ferraris di Genova Marassi.