Calcio, Cisano. E' nata la partnership con la Baia Alassio e lunedì sera c'è la presentazione in Piazza Gollo

In attesa della grande presentazione di lunedì 12 settembre, alle 18:30 in Piazza Gollo, il Cisano ha svelato una novità davvero importante per i propri piani di sviluppo: l'accordo per una solida partnership sportiva con la Baia Alassio.

“È stato facile trovare un’intesa di collaborazione quando due realtà hanno come obiettivo principale del loro lavoro i giovani e la loro crescita, sportiva e morale. L’intento è quello di unire le forze per essere più competitivi e presidiare al meglio e più organizzati il territorio. Questo è l’intento delle due società, creare una sinergia utile a garantire una regolare e necessaria crescita del settore giovanile, creando un percorso che permetta ai ragazzi di proseguire la loro esperienza sportiva condividendo un progetto educativo e calcistico”.

Questo l’annuncio comunicato dai due Presidenti. Pur mantenendo la propria identità le due società intraprenderanno un cammino parallelo, volto a creare nuove possibilità di crescita ai ragazzi in ambito calcistico ma ancor prima umano. I due staff del settore giovanile collaboreranno in sinergia e sintonia con il solo scopo di offrire continuità al lavoro di crescita dei ragazzi che amano questo sport, e solo collaborazioni come queste possono permetterlo.