Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Le designazioni per le gare del week end e le sanzioni del Giudice Sportivo

Arbitro: Nicola Garibaldi di Chiavari

GARE COPPA LIGURIA

GARE DEL 4/ 9/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 4/ 9/2022 PRO PONTEDECIMO CALCIO - CITTA DI COGOLETO

Il G.S.

· Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

· Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore GRANDONI Cristiano della Società CITTA' DI COGOLETO, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione;

· Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei provvedimenti disciplinari, del provvedimento suddetto, che il calciatore GRANDONI Cristiano risulta essere svincolato;

· Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; " Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

· Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore della società CITTA' DI COGOLETO;

DISPONE

· Di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 - 0 della società PRO PONTEDECIO CALCIO;

· Di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore GRANDONI Cristiano della Società CITTA' DI COGOLETO, al netto della sanzione comminatagli nella gara in questione, con decorrenza per tutte dalla data del suo eventuale tesseramento;

· Di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 22 settembre 2022 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società CITTA' DI COGOLETO, Signor VALLARINO Angelo;

· Di comminare l'ammenda di Euro 200 alla società CITTA' DI COGOLETO, a titolo di responsabilità oggettiva;

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

Firmato

Il Giudice Sportivo

Gianfranco Ricci

GARE DEL 3/ 9/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 MULTEDO LEVANTE 1930

A titolo di responsabilità oggettiva, in quanto, nonostante il ddg abbia accertato la chiusura del cancello del recinto degli spogliatoi,lo stesso si riempiva, durante il secondo tempo, con persone chiaramente non in distinta e riconducibili alla società, le quali, per tutta la durata del secondo tempo, gridavano espressioni ingiuriose ed irriguardose all'indirizzo del ddg, e verso il portiere avversario, la cui porta si trovava a pochi metri dalla recinzione che dava sugli spogliatoi.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAROGLIO FEDERICO (CA DE RISSI SG) DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GIBERTONI ALESSIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

OBINO LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

TROCINO NICOLO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BERGAMINO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

BERGITTO EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

SANTAMARIA ALESSANDRO (ATLETICO QUARTO)

LEONARDI PIETRO (BARGAGLI SAN SIRO)

MERIALDO MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)

GULLI MATTEO (BOLZANETESE VIRTUS)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

ROMEO DOMENICO (BOLZANETESE VIRTUS)

SALUCCI LUCA (BOLZANETESE VIRTUS)

BALDASSARRE MARCO (BORGORATTI)

CANU LORENZO (BORGORATTI)

PUGGIONI ANDREA (CA DE RISSI SG)

DE VECCHIS GIANMARCO (CELLA 1956)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

ROGAI MATTIA (CELLA 1956)

TREVISAN RICCARDO (MASONE)

VIVARELLI LUCA (MASONE)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

SANTORO MATTIA (MULTEDO LEVANTE 1930)

ADORNO NICOLO (MURA ANGELI)

PESCE FEDERICO (MURA ANGELI)

PERCIVALE ANDREA (OLIMPIC 1971)

RIZZO ALESSANDRO (OLIMPIC 1971)

RUBERTO FRANCESCO (OLIMPIC 1971)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

PANDIMIGLIO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

FLORI JAMES (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

PISTOIA SAMUELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

TURRINI FILIPPO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959) CAREDDA STEFANO (SAVONA 1907 FBC)

CAVALLARO MICHELE (SAVONA 1907 FBC)

PORTA CARLO (SAVONA 1907 FBC)

RAPETTI MARCO (SAVONA 1907 FBC)

FRANCHIN DAVIDE (SORI)

MORRA NICOLA (SORI)

CIRILLO CARLO (SPERANZA 1912 F.C.)

LEONE ANGELO LUIGI (SPERANZA 1912 F.C.)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NOCERINO MIRKO (LETIMBRO 1945)

VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

MAZZARELLO GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)

TALLADIRA IACOPO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

VENE DAVIDE (SANTERENZINA)





CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CARPITA ALBERTO (ALTARESE)

FAVARA MATTEO (ALTARESE)

FRANCERI MATTEO (ALTARESE)

PARODI CHRISTIAN (ALTARESE)

MUCA JURGEN (AREA CALCIO ANDORA)

BASTONI FABIO (AURORA CALCIO)

CASANOVA GIOVANNI (AURORA CALCIO)

ESPOSITO CLAUDIO (AURORA CALCIO)

TORRENGO ANDREA (AURORA CALCIO)

FEDORYSHYN VLADYSLAV (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

MANFREDI DAVID (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

CAVIGLIA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

FAZIO NICOLO (CITTA DI COGOLETO)

SIGONA PIERLUIGI (CITTA DI COGOLETO)

CANESSA GIACOMO (COGORNESE)

CASALE FABIO (COGORNESE)

CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE)

TIOLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

CROCE FABIO (MALLARE)

MANZI MATTIA (MALLARE)

PISTONE EMANUELE (MALLARE)

REALE MATTIA (MALLARE)

SIRI MATTEO (MALLARE)

TORRINI LORIS (MALLARE)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

ICARDO GABRIELE (MILLESIMO CALCIO)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

TESTONI ALESSIO (MILLESIMO CALCIO)

CANERI LUCA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

PASSAGLIA DAVIDE (PEGAZZANO CALCIO 2015)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

GERINI DANIELE (PONTELUNGO 1949)

GIAMPA LUCA (PONTELUNGO 1949)

PALAGANO ANDREA (PRA F.C.)

BALZANO LUCA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

FERRETTI PAOLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

RAGANINI GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

BOREAN PAOLO (PSM RAPALLO)

CIUFFI JACOPO (PSM RAPALLO)

MARCUTTI SIMONE (PSM RAPALLO)

RAGGIO MICHELE (PSM RAPALLO)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)

VACCARO DAVIDE (RICCO LE RONDINI)

MACALUSO ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

RISTAGNO SAMUEL (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

STALLA ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

ZEMMA ALEXANDER (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

PIETRAPERZIA ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

VAROSIO LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

VELOCE NICOLO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GALLINO MASSIMILIANO (SAN CIPRIANO)

CANEVA ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)

ILLIANO DANIELE (SAN FRANCESCO LOANO)

PASTORINO STEFANO (SAN FRANCESCO LOANO)

FRESCO GABRIELE (SANTERENZINA)

NUTI TOBIA (SANTERENZINA)

TASSO LUCA (SANTERENZINA)

MASSA GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BESANA DOMENICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CARLUCCIO CATALDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

ROLANDELLI DIEGO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

SANGUINETI SIMONE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

PROVATO JACOPO (VADESE CALCIO 2018)

ROMEO MICHELE (VADESE CALCIO 2018)

SIGNORI FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

VERCELLI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

ZAMBONI GILBERTO (VELOCE 1910)

CENTI TOMMASO (VEZZANO 2005)

MATTIUCCI FRANCESCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

PODRECCA SIMONE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

POZZATI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

LO GAMBINO GERARDO D. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

PANESSA MARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

PRATELLI RODRIGUEZ E. G. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

QAOUS IMAD (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

SIMBARI FRANCESCO ANTON (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

ZANETTI ZENO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

GARE DEL 5/ 9/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 9/2022

BOTTARO FEDERICO (BORGO INCROCIATI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARGIULO CIRO (POLIS. PIEVE LIGURE)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAPURRO EDOARDO (BORGO INCROCIATI)

SICILIA ANTONIO (BORGO INCROCIATI)

DORIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)