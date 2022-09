Calcio, Coppa Liguria. Luci accese al Ruffinengo, la webcronaca di Spotornese - San Francesco

SPOTORNESE - SAN FRANCESCO 0-1 (19' Rossignolo)

45' sipario sul primo tempo. San Francesco in vantaggio al Ruffinengo 1-0

42' punizione di Antonelli verso Donà, il terzino chiude troppo la posizione non controllando la sfera, trattenuta e giallo necessari per frenare la ripartenza della Spotornese

31' ancora il numero nove, ancora una conclusione da fuori priva di mira dopo la pressione dei padroni di casa. Prova ad alzare i ritmi la squadra di Dorigo dopo il gol subito

30' Ormenisan trova spazio tra le linee, destro forzato tra il tiro e l'assist.

28' gol annullato alla Spotornese. Battuta rapida biancazzurra con i rossoblu che non coprono la sfera, Intili batte Ceccarini ma Conti ravvisa una posizione irregolare. Mani nei capelli per l'attaccante.

26' ancora un contropiede rossoblu, surplace di Rossignolo, tiro incrociato e parata di Filippi

24' ancora Totaro, questa volta dalla distanza. Battuta mancina che non sorprende Filippi nonostante la traiettoria insidiosa

23' Dorigo spinge i suoi: "Giochiamo con coraggio! C'è tempo!"

21' insistono i rossoblu, Totaro si ritrova il pallone praticamente addosso non riuscendo a calibrare mira e potenza. Buoni fino ad ora gli equilibri per la squadra di Monti

19' SAN FRANCESCO IN VANTAGGIO! REFRAIN DELL'AZIONE INIZIALE: CALCIO DI PUNIZIONE DI ANTONELLI, ROSSIGNOLO SALTA DA SOLO E PER FILIPPI NON C'E' NULLA DA FARE

14' Illiano a terra, stop di un minuto per soccorrere il capitano

11' tentativo di pallonetto di Insolito su Filipppi, conclusione ambiziosa che ha poca fortuna

10' il primo giallo è per Badoino, il centrocampista rossoblu calcia fuoritempo, colpendo il piede di Chessa. Intervento scoordinato più che cattivo, ammonizione inevitabile

4' la prima occasione è per la San Francesco. Punizione dalla linea laterale per i rossoblu calciata con grande perizia da Antonelli, il colpo di testa di Caneva va oltre la traversa

3' Drunkerz presenti in buon numero sugli spalti, gli ultras della Spotornese sono già in clima campionato

1' si parte!

Primo tempo

SPOTORNESE: Filippi, Zhuzhi, Crovella, Chessa, Cosentino, Ottonello, Colombino, Greco, Ormenisan, Intili A., Tomasi

A disposizione: Genta, Bovero, Basso, Bianco A., Shahini, Carminati, Vanara, Dorigo, Marangon.

Allenatore: Dorigo

SAN FRANCESCO LOANO: Ceccarini, Donà, Quartieri, Pastorino, Badoino, Illiano, Totaro, Antonelli, Rossignolo, Insolito, Caneva.

A disposizione: Scola, Rossello, Bianco M., Fumagalli, Bianco L., Protti, Rembado, Intili M., Messina.

Allenatore: Monti

Arbitro: Conti di Genova