Calciomercato. Letimbro. Gabriele Albanese resta in gialloblu: "Grazie al ds Belvedere e al Finale per la disponibilità"

Il comunicato:

ASD Letimbro 1945 comunica che anche per la stagione 2022/23 Gabriele Albanese vestirà ancora la maglia gialloblù e contestualmente coglie l'occasione per ringraziare ancora una volta la dirigenza del Finale per aver permesso al ragazzo di poter continuare ad allenarsi e giocare compatibilmente con gli impegni lavorativi.

"Purtroppo un' infortunio estivo terrà Gabriele a riposo ancora un paio di mesi ma il suo rientro in squadra di è atteso da Mister Oliva e da tutti i compagni non solo per le doti tecniche ma anche per la serietà dimostrata nel corso della passata stagione.

Dobbiamo ringraziare il direttore sportivo Roberto Belvedere del Finale perché ci ha lasciato questo ragazzo che per motivi familiari e lavorativi riesce ad allenarsi poco ma vivendo a Savona con la mamma riesce a giocare"