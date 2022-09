Calcio, Promozione A. Il big match è del Serra Riccò: al "Devincenzi" il Pietra cede 3-0(LIVE)

PIETRA LIGURE-SERRA RICCÒ 0-3 (61', 94' Zunino, 68' Lobascio)

50' Finisce qui la sfida di un caldo, sotto tanti punti di vista, "Devincenzi".

49' TRIS SERRA RICCÒ! Chiude definitivamente i giochi Zunino.

47' Parapiglia in mezzo al campo, ne fanno le spese De Mattei e Insolito che finiscono entrambi anzitempo la loro gara, espulsi dal direttore con rosso diretto.

43' Match che si avvia verso la conclusione senza nuove occasioni da segnalare. Un ritmo figlio anche del grande caldo di questo pomeriggio.

39' Conclude dal limite dell'area Insolito, palla alta.

38' Manda in campo Giacomo Puddu per gli ultimi assedi il Pietra, fuori Odasso.

32' Non demorde la squadra di casa che prova a buttare il cuore oltre l'ostacolo con una discesa di Ponzo. Libera l'area però Garibaldi.

30' Cambia mister Pisano: esordio per l'ex Finale appena arrivato dalla Cairese Elia Andreetto, fuori Varaldo.

25' Puntuale arriva anche in questa seconda parte di gara il cooling break.

23' RADDOPPIO DEL SERRA RICCÒ! Rapidi e abili a trovare Lobascio i giocatori di Repetti, l'attaccante ex Busalla non sbaglia a tu per tu con Vernice.

22' Staffilata di Szerdi su punizione, palla che regala l'illusione della rete ma finisce fuori. Intanto cambia anche il Pietra: fuori Mehmetaj per Corciulo.

21' Lasciano il campo Esposito e Spallarossa, dentro Volpe e Iraci.

18' Risponde la squadra di casa col solito Insolito, ma ancora strepitosa la risposta di Bulgarelli.

16' SERRA RICCÒ IN VANTAGGIO! Sulla punizione nata dal fallo di Ayalas, Zunino sbuca in area e di testa mette a segno il più classico dei gol dell'ex.

15' Doppio cambio nel Serra Riccò: fuori Ranasinghe e Ilardo, dentro Lobascio e Preti.

14' Pietra in inferiorità numerica: secondo giallo per Ayalas che finisce anzitempo sotto la doccia.

13' Ottima l'intesa tra Ilardo e De Mattei col capitano che va al cross verso Spallarossa che calcia dove Vernice però può arrivare facilmente.

9' Odasso ferma la ripartenza gialloblù, ammonito. Sulla punizione i genovesi tentano direttamente il tiro in porta, para Vernice.

8' Prima vera opportunità della ripresa, dopo un buco clamoroso della difesa ospite si ripropone il duello Insolito-Bulgarelli, ancora una volta vinto dall'estremo genovese.

1' Tornano in campo senza novità le due squadre.

SECONDO TEMPO

48' Termina qui, dopo una punizione su cui il Serra Riccò non riesce a far fruttare il proprio schema, il primo tempo. Squadre al riposo sul giusto punteggio di parità.

45' Ci prova Zunino a creare un pericolo da destra ma l'ex di turno perde l'equilibrio sul più bello mentre di entra nel recupero.

40' Partita ancora bloccata, poche le occasioni da rete in questa seconda parte di prima frazione.

35' Azione da manuale dei ragazzi di Repetto conclusa con un tiro a giro di Zunino sul quale Vernice si supera mandando in corner.

33' Dopo una serie di falli subiti, al primo commesso Rovere viene ammonito.

30' Fermato ancora in maniera decisa Rovere, ammonito anche Esposito.

29' Si riprende a pieno ritmo e subito Insolito prova il tiro di prima intenzione. Palla fuori.

25' Il grande caldo impone al direttore Grandi di Novi di mandare le due squadre a rinfrescarsi: è cooling break.

24' Zunino libera al cross Esposito, ripiegamento generoso di Rovere che libera.

21' Avvio di gara rude in questi primi minuti, già diversi gli ammoniti sul taccuino del direttore di gara.

9' Ammonito Garibaldi, reo di aver fermato con le cattive la ripartenza di Rovere.

7' Primo acuto del Pietra ma Insolito, dopo la sterzata, trova la grande replica alla sua conclusione da parte di Bulgarelli che manda in corner. L'estremo poi si supera anche su Pili.

1' Squadre schierate in campo, padroni di casa in gialloblù e ospiti in completo bianco. Si parte.

PRIMO TEMPO

Ecco quindi le scelte dei due tecnici.

PIETRA LIGURE: Vernice; Pili, Ponzo, Ayalas, Insolito, Rovere, Mehmetaj, Szerdi, Varaldo, Odasso, Bolia

A disposizione: Duberti, Gerosa, Corciulo, Puddu, Rimassa, Guaraglia, Andreetto, Pollero, Battuello.

Allenatore: M. Pisano

SERRA RICCO': Bulgarelli, Esposito, Monarda, Robotti, Panepinto, Garibaldi, Spallarossa, De Mattei, Ranasinghe, Zunino, Ilardo.

A disposizione: Firpo; Spatari, Volpe, Preti, Iraci, Vignolo, Owusu, Lobascio, Draghici.

Allenatore: Repetti

Messi da parte gli impegni di Coppa Italia, è tempo di fare davvero sul serio in Promozione per Pietra Ligure e Serra Riccò, annunciate protagoniste del girone A messe già una di fronte all'altra dal calendario alla prima giornata.

L'obbiettivo è uno comune: cercare la risalita in Eccellenza, quel campionato scivolato via dalle mani dei biancocelesti solo qualche mese fa e che invece i gialloblù genovesi hanno visto allontanarsi sempre lo scorso anno dopo esservi stato vicino per diverse giornate.