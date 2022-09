Calcio, Coppa Liguria. Apre il Savona alle 11:30. Tutto il programma della seconda giornata

I risultati odierni indirizzeranno verosimilmente l'esito dei gironi e non è escluso che più di un verdetto possa già maturare.

Nel girone A sfide interne per Andora e Camporosso, con l'obiettivo di agguantare il miglior risultato possibile in vista dello scontro diretto finale, a patto però di prevalere rispettivamente su Oneglia e Virtus Sanremo.

Il girone B si configura come triangolare: a riposo la San Filippo Neri Yepp, secondo appuntamento quindi per il Pontelungo, pronto a tenere a battesimo al Riva il Vadino.

Ieri sera il gruppo C ha visto uscire la San Francesco Loano, eliminata dalla Spotornese, che dovrà per forza battere la Vadese domenica prossima per avanzare al secondo turno.