Calcio. Coppa Liguria di Prima Categoria: al "Santuario" esce il segno X: Speranza-Letimbro finisce 1-1

SPERANZA - LETIMBRO 1-1 (6' Conti, 31' Aglietto)

TRIPLICE FISCHIO: SPERANZA-LETIMBRO FINISCE 1-1, la qualificazione si deciderà domenica prossima con Letimbro-Savona

93' ultima chance per la Letimbro, Valdora calcia direttamente in porta e Berruti blocca senza problemi

90' inizia il recupero

85' sinistro violento di Titi dal limite, gran risposta di Venturino che in tuffo mette in angolo

83' ancora Letimbro in avanti, la squadra gialloblu reclama un penalty ma il direttore di gara non è dello stesso parere. L'azione prosegue e Ottonello sul secondo palo calcia al volo senza però centrare la porta

77' Ottonello in diagonale chiama Berrutti, che risponde con un bagher pallavolistico mettendo in corner

76' Vario si libera al tiro da fuori area, il pallone non inquadra però lo specchio

75' Oliva inserisce Gallione al posto di Pescio

72' Frosio rileva Accatino, continua la girandola di cambi da una parte all'altra

66' grande parata di Berruti sul destro scagliato dal limite da Frumento, altra chance per la squadra di Oliva

63' SBAGLIA ANCHE VARIO, BERRUTI RESPINGE IL DESTRO DAL DISCHETTO DEL GIOCATORE GIALLOBLU. Due rigori falliti, uno per parte, in questa ripresa

62' RIGORE PER LA LETIMBRO, RAVVISATO UN FALLO DI MANO IN AREA

58' miracoloso salvataggio di Russo sulla linea dopo il tentativo di Buzali che aveva anticipato il portiere gialloblu in uscita

57' Vario rileva Aglietto, staffetta tra gli attaccanti centrali a disposizione del tecnico gialloblu. Dentro anche Russo

55' ci prova Molinari dal limite, Berruti risponde presente

54' Frumento per Guerra, primo cambio ordinato da Oliva

53' VENTURINO DICE DI NO A CONTI, errore dal dischetto per la formazione di Gerundo

52' RIGORE PER LO SPERANZA, FALLO DI BOZZO SU LEONE, L'ARBITRO INDICA IL DISCHETTO

50' Berruti non impeccabile in uscita sulla punizione calciata da Valdora, ma il portiere ex Savona riesce poi ad anticipare Bozzo in presa bassa

48' entrataccia di Barranca su Guerra, inevitabile il giallo per il difensore rossoverde

46' riparte la gara

SECONDO TEMPO

Finisce la prima frazione di gioco, 1-1 tra Speranza e Letimbro

45'+1' ammonito per proteste Bozzo

45' ancora Ottonello incontebilie sulla sinistra, diagonale rasoterra che fa la barba al palo

44' Ottonello dalla bandierina trova la deviazione di Guerra all'altezza del primo palo, sfera che attraversa tutta l'area piccola e termina di poco a lato

42' traiettoria velenosa che Venturino riesce a neutralizzare a fatica in due tempi

41' punizione per lo Speranza dal limite, Conti sul pallone

40' ancora una conclusione dei gialloblu, questa volta con Belmonte: attento il numero uno rossoverde che controlla senza problemi

39' gran botta di Ottonello da posizione defilata, tuffo plastico di Berruti che respinge il sinistro dell'ex Quiliano

37' ancora in avanti la Letimbro in questo finale di primo tempo, Speranza che cerca invece di pungere di rimessa

31' AGLIETTO A SEGNO! Gran sassata che piega le mani di Berruti, 1-1 al "Santuario"

29' punizione a due per la Letimbro, fischiato un retropassaggio al portiere che aveva controllato con le mani la palla dopo una svirgolata di un difensore rossoverde

25' Cirillo rileva Orsolini dopo la botta rimediata pochi minuti fa

23' punizione di Titi dai venticinque metri, pallone respinto dalla barriera

21' questa volta è Bozzo a recapitare la sfera in mezzo con il mancino, Guerra di testa cerca la spizzata vincente, ma il suo tentativo non trova lo specchio

20' altro piazzato dalla stessa mattonella di pochi minuti fa, la Letimbro cerca di alzare i giri nel tentativo di pervenire al pareggio

17' traversone di Ottonello e girata di prima da parte di Rossetti, pallone deviato in angolo

16' Guerra conquista una punizione dal vertice dell'area rossoverde, chance su palla inattiva per la squadra di Oliva

11' gioco fermo per un colpo rimediato da Orsolini, che sembra comunque in grado di proseguire il match

7' Letimbro subito in proiezione offensiva con un tiro dalla bandierina che la squadra di Oliva non riesce a sfruttare

6' SPERANZA IN VANTAGGIO! Accatino pesca Conti a tu per tu con Venturino, rasoterra vincente e rossoverdi subito avanti

3' punizione dai ventidue metri calciata da Conti, Venturino controlla a terra

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SPERANZA: Berruti, Leone, Barranca, Sciutto, Orsolini, Pasquino, Conti, Titi, Tona, Accatino, Buzali

A disposizione : Fradella, Cirillo, Certomà, Frosio, Monetta, Rocca, Lavagna

Allenatore : Gerundo

LETIMBRO: Venturino, Crino, Bozzo, Valdora, Rossetti, Pescio, Belmonte, Guerra, Aglietto, Molinari, Ottonello

A disposizione : Cerone, Melogno, Vario, Gallione, Zignego, Russo, Fidaleo, Frumento, Murialdo