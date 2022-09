Calcio, Coppa Liguria. Savona a reti bianche con la Vecchiaudace, biancoblu meno brillanti rispetto all'esordio

Secondo risultato utile per il Savona in Coppa Liguria, seppur con qualche sofferenza di troppo, in casa della Vecchiaudace Campomorone.

I biancoblu di Frumento hanno infatti pareggiato a reti bianche nell'anticipo mattutino del girone F.

Di fatto è scesa in campo la stessa formazione vista con lo Speranza, con l'eccezione di Marrapodi al posto di Fontana, a testimonianza di come l'arrivo dei nuovi acquisti sia fondamentale per porre nel mirino le zone nobili della graduatoria.

Il Savona resta comunque primo nel girone, in attesa del derby delle 18:00 tra la Letimbro e la squadra di Gerundo.

Le formazioni scese in campo

Vecchiaudace: Colombo, Vercelli, Carrus, Mineo, Mendez, Bonara, Rondoni, Bottari, Traverso, Mereu, Canton.

Savona: Porta, Fancellu, Esposito, Cavallaro, Apicella, Quintavalle, Lanzarotti, Di Roccia, Rapetti, Caredda, Marrapodi.

LA CLASSIFICA: