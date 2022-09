Calcio. Eccellenza: Cairese e Finale cercano il primo successo, per l'Albenga c'è la sfida casalinga con l'Athletic Albaro

Le stagioni non si decidono di certo dopo poche giornate, ma portare a casa un buon bottino di punti ad inizio campionato rappresenta sempre uno snodo cruciale nel processo di crescita di una squadra, specie dopo un totale restyling estivo.

Ne è ben consapevole l'Albenga di Pietro Buttu, al debutto casalingo dopo la bella vittoria in rimonta di sette giorni fa in quel di Rapallo. Avversario odierno l'Athletic Albaro, formazione che i bianconeri non vogliono e non devono sottovalutare, con l'obiettivo di regalarsi altri tre punti da poter festeggiare insieme ai propri tifosi approfittando anche del passo falso dell'Imperia nell'anticipo di Arenzano.

Chi invece ha bisogno di rompere il ghiaccio è la Lavagnese, sorprendentemente sconfitta all'esordio dal Rivasamba e più che mai determinata a muovere la classifica ricevendo al "Riboli" la neopromossa Voltrese.

Riguardo al capitolo savonesi, impegni casalinghi per Cairese e Finale: i gialloblu ospitano al "Brin" la Sestrese, mentre la formazione di Ferraro se la vedranno contro il Rapallo Ruentes tra le mura del "Borel".

Si parte alle ore 15.00, livescore e aggiornamenti in tempo reale sulle pagine del nostro quotidiano.

IL PROGRAMMA: