Non cerca scusanti Alessandro Lupo per la sconfitta dell'Imperia al Gambino di Arenzano.

I ritmi dei crociati, duri per tutti da sostenere nelle giornate migliori, hanno messo in difficoltà i nerazzurri, costringendoli al primo ko stagionale.

La sconfitta maturata ieri sera per 3-2 è meritata per il tecnico, pronto a riconoscere non solo le manchevolezze espresse dalla propria squadra ma anche i meriti dell'avversario.

Ecco le dichiarazioni rilasciate al canale ufficiale del club: