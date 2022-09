Il rammarico è forte sia nei toni che nelle parole usate da Mario Pisano dopo lo 0-3 incassato al Devincenzi nello scontro diretto con il Serra Riccò.

I biancocelesti hanno ben impressionato per buona parte della partita, per poi crollare nella ripresa, terminando in 9 contro 10.

Connessioni con le difficoltà mentali dello scorso anno? Il tecnico lo esclude, ma determinati errori, soprattutto dai giocatori più rappresentativi l'allenatore andorese è poco incline ad accettarli.