Calcio. Promozione, che partenza! Subito il big match Pietra Ligure-Serra Riccò, nel savonese spiccano anche Legino-Soccer Borghetto e Bragno-Carcarese

Il campionato di Promozione più atteso e chiacchierato degli ultimi anni è pronto finalmente a partire.

Archiviata la prima fase di Coppa Italia, spazio alla prima giornata della nuova stagione, con un calendario che regala immediatamente una serie di partite ricche di spunti.

Si parte con la super sfida tra due delle favorite alla vittoria finale, Pietra Ligure e Serrà Ricco, passando per l'interessantissima Ospedaletti-Celle Varazze, in cui la neonata società biancoblu guidata da Luca Monteforte cercherà di partire subito forte dopo qualche tentennamento di troppo riscontrato in Coppa.

Due i derby savonesi: il rinnovato Legino di Fabio Tobia ospiterà il Soccer Borghetto, grande rivelazione della passata stagione, mentre salendo in Val Bormida spazio a un classico come Bragno-Carcarese, atto secondo del match già andato in scena tre settimane fa e che ha visto la formazione di Chiarlone, particolarmente brillante nelle prime uscite ufficiali, superare 2-1 il team guidato da mister Monte.

Debutti casalinghi per Ceriale, contro la Campese neopromossa dai playoff di Prima Categoria, e Baia Alassio, pronta a ricevere la Sampierdarenese.

Completano il quadro Praese-Golfo Dianese e Borzoli-Ventimiglia.

IL PROGRAMMA: