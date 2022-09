Calcio. Serie D: insidia Chisola per la prima trasferta del Vado, la Sanremese a caccia del bis al "Comunale" contro la Fezzanese

Giornata numero due per il girone A di Serie D, ma è ancora più che lecito parlare di prime volte per tutte le venti squadre pronte a scendere in campo nel canonico orario delle 15.00.

Ci sarà infatti la prima uscita ufficiale fuori casa per un Vado che, nel match d'esordio contro il Derthona pareggiato 2-2, ha lasciato buone sensazioni: occhio però alla trappola Chisola, neopromossa dall'Eccellenza via playoff e protagonista di una prova di carattere al debutto, che ha visto i piemontesi uscire sconfitti dal match con il Ligorna solo al 92' dopo aver condotto la gara fino a dieci minuti dal termine.

Lo sa bene anche mister Didu, grande conoscitore delle formazioni piemontesi e che già nell'immediato post gara di domenica scorsa aveva immediatamente sottolineato la difficoltà del match odierno contro un avversario molto organizzato. Non ci sarà Codutti dopo il rosso rimediato all'esordio, mentre De Bode, scontato il turno di squalifica, dovrebbe essere a disposizione.

Procedere a passo spedito fin da subito è l'obiettivo numero uno della Sanremese, pronta a ricevere al "Comunale" un'altra neopromossa, la Fezzanese vincente al debutto contro la Castanese.

IL PROGRAMMA: