Calcio, Coppa Liguria: Pontelungo vincente e sprecone, al Vadino non basta Giraldi

VADINO - PONTELUNGO 1-2 (45' Giraldi - 10' Sfinjari, 77' Calandrino)

49' triplice fischio! Il Pontelungo batte 2-1 il Vadino!

45' saranno quattro i minuti di recupero

45' la serie di cambi del Pontelungo prosegue con Enrico per Alizeri

41' proprio Giampà calcia uno spiovente poco sotto la traversa, Alberico c'è ancora una volta

40 E' il momento di Giampà, in panchina torna Chariq

39' tentativo di Giraldi a giro, il rimbalzo prima della conclusione non ha favorito il numero 20 granata

35' da un'area all'altra in pochi attimi, un'occasione clamorosa per parte, conclusa con il palo di Sfinjari

32' CALANDRINO! STACCO DI PREPOTENZA A POCHI PASSI DA ALBERICO, IL PONTELUNGO TORNA IN VANTAGGIO!

30' Milazzo per Sacco, completa i cambi Giunta

29' parata mostruosa di Alberico sul destro sottomisura di Perrier, riflesso micidiale del portiere del Vadino aiutato dal palo.

26' gamba sinistra piantata a terra e collo destro violento di Guardone dal vertice dell'area di rigore, conclusione fuori dallo specchio, ma comunque apprezzabile per le intenzioni

24' doppio cambio Pontelungo, fuori Daddi e Paltrinieri in campo Perrier e Badoino

22' Giraldi poco lucido in questo frangente, il primo marcatore del Vadino haprovato a stoppare di petto a pochi passi da Breeuwer, controllo inefficace, la battuta di prima intenzione era la soluzione preferibile.

20' quarto cambio Vadino, esce Gattuso, per lui i complimenti di Giunta, in campo l'eterno Vanzini

19' punizione dal lato corto dell'area di rigore di Sfinjari, battuta tesa e violenta, Alberico ci mette il guantone poco sotto la traversa

12' Sacco tenta la rovesciata, bello lo stile, meno la qualità dell'impatto con la sfera

10' stesso clichè rispetto alla partita tra Albenga e Athletic, si profila una raffica di sostituzioni micidiale. I tecnici giustamente si adeguano al regolamento

9' terzo cambio nel Vadino, Ardoino per Davide Gaino

9' occasionissima per Daddi, destro al volo dal vertice dell'area piccola, dalla classe di "Pierino" ci si aspettava qualcosa in più.

8' ancora un cambio nel Vadino, Diana rileva Shani

4' giallo per Sfinjari, l'attaccante ha protestato calciando via la sfera

3' il secondo tempo.è iniziato sulla falsa riga del primo, con il Pontelungo a fare la partita, la verve del Vadino appare comunque diversa

1' si riprende!

SECONDO TEMPO

46' Giraldi in trance agonistica, Breeuwer deve distendersi per evitare il raddoppio. Si torna negli spogliatoi sull'1-1

45' E PUNTAULMENTE I GRANATA VENGONO PUNITI, IL PAREGGIO DI GIRALDI, BOTTA VIOLENTA SUL SECONDO PALO, E' 1-1 AL RIVA

41' tentativo anche di Chariq, piattone con poca cattiveria. Il Pontelungo sta sprecando tanto negli ultimi 20 metri

36' Basso a terra, sarà sostituito, al suo posto Giraldi

36' Sfinjari ritenta dal limite, para Alberico a terra.

33' prova a uscire il Vadino dopo una prima parte di gara esclusivamente granata, c'è più partita in questa fase

30' ammonito Basso per proteste

25' si vede il Vadino, colpo di testa di Vigorito dopo la battuta dalla bandierina, , sfera deviata nuovamente in angolo

20' c'è un giusto scotto da pagare per la squadra di mister Giunta. L'esordio ufficiale contro una delle principali favorite alla vittoria del campionato non è di certo tra. più agevoli...

19' doppia occasione di testa in pochi istanti per il Pontelungo, prima Sfinjari e poi Guardone saltano in area senza creare grattacapi ad Alberico

13' Alberico si esalta sul destro dal limite di Guardone, Vadino in grande difficoltà in questo avvio

10' SFINJARI! PONTELUNGO IN VANTAGGIO! BOTTA DAL LIMITE CHE ALBERICO NON PUO' CONTENERE, PROTESTE DEL VADINO PER UN CONTATTO PRIMA DELLA CONCLUSIONE

4' Miracolo di Alberico. Iniziativa da destra di Guardone, la botta nel cuore dell'area viene respinta d'istinto dal portierone arancionero

3' Daddi per Sfinjari, mancino sul primo palo, Alberico c'è

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADINO: Alberico, Campagna, Basso, Licata, Vigorito, Balbo, Gaino, Gattuso, Sacco, Damonte, Shani

A disposizione: Sinopoli, Berra, Sorace, Vanzini, Ardoino, Milazzo, Pollio, Diana, Giraldi.

Allenatore: Giunta

PONTELUNGO: Breeuwer, Delfino, Alizeri, Piotto, Calandrino, Caputo, Guardone, Paltrinieri, daddi, Sfinjari, Chariq

A disposizione: Mir. Ferrari, Gerini, bovio, Greco, Enrico, Mic. Ferrari, Badoino, Giampà, Perrier

Allenatore: Zanardini

Arbitro: Magaglio di Imperia