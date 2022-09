Volley, Serie C. Coach Siccardi è carico per la stagione dell'Albenga: "Vogliamo essere protagonisti"

Si è conclusa anche la seconda settimana di allenamenti per la prima squadra femminile dell’Albenga Volley, le biancoblù, che saranno impegnate nel prossimo campionato di Serie C, hanno iniziato a lavorare sotto le direttive di coach Giordano Siccardi, coadiuvato da Barbara Gioda, che è soddisfatto di questo inizio:

“Ho trovato una squadra molto motivata, sia per quanto riguarda le ragazze confermate che quelle nuove, quest’ultime hanno dimostrato voglia, volontà di mettersi in gioco e di entrare nella nostra realtà. Non ci nascondiamo, vogliamo fare un campionato da protagonisti, ecco perché abbiamo un pre-campionato ricco di allenamenti e amichevoli, al fine di arrivare al meglio alla prima della stagione che sarà il 15 ottobre. Un bagaglio di allenamenti e set nelle gambe che ci serviranno molto, le ragazze sono ben consce di questo”.

Come già detto la squadra ingauna vorrà dire la sua in chiave successo del campionato: “Cercheremo di avere un ruolo da protagonista, la squadra conosce già le mie indicazioni e questo è molto importante come base di partenza. Cercheremo di fare sicuramente i playoff e puntare perché no alla Promozione diretta in Serie B. La squadra sta bene, vedo un futuro roseo.”