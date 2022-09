Volley, Serie C. Prende sempre più forma il VBC Savona: Mattia Mistrali Luciani torna in biancorosso

E’ un grande ritorno quello che annunciamo oggi, il VBC Savona potrà contrare su Mattia Mistrali Luciani, centrale classe 2000 nella passata stagione all’Olympia Voltri.



“Sono tornato a Savona perché mi sono trovato benissimo due anni fa, per questo infatti devo ringraziare la società e la vicepresidente Giaccardi per questa nuova opportunità. Come nella mia prima esperienza sono certo che creeremo di nuovo un gruppo affiatato, nonostante diversi volti nuovi dovrà essere quella la nostra forza, seguendo sempre le direttive degli allenatori e dello staff tecnico. Sono molto fiducioso per la stagione, abbiamo già iniziato a lavorare ma siamo solo all’inizio.”