Atletica Val Lerrone. Pioggia di ori ai nazionali Csi: doppio titolo per Adina Navradi, primo posto anche per Marina Bonora

Primo Nazionale per Nicolò Parodi nella categoria Allievi che, dopo una pausa per infortunio, è tornato in pista sui 400m, conquistando un ottavo posto con il tempo di 58.60.

"Sono stati tre giorni ricchi di soddisfazioni che lasciano i nostri ragazzi ancor più determinati nel migliorarsi - spiega Andrea Verna, presidente dell'Atletica Val Lerrone - Siamo felici per questi tre titoli nazionali a pochi giorni dal compimento del primo anno di attività e alla vigilia dell'inizio dei nuovi corsi sulla pista di Villanova d'Albenga e a Casanova Lerrone, pensati per ogni disciplina. Le vittorie di Adina Navradi, grande esempio di determinazione e concentrazione sull'obiettivo, ci permettono anche di ricordare che l'atletica leggera non è solo corsa, ma uno sport che apre ad una molteplicità di discipline come i lanci, i salti o la marcia che possono coinvolgere davvero tanti bambini e ragazzi in un percorso che va dal gioco all'agonismo. La sportività di Marina Bonora nella corsa è un esempio per tutti noi. Due sono le parole chiave di questo Campionato Nazionale CSI di atletica leggera su pista per l'Atletica Val Lerrone: sportività e amicizia. L'unione, il sostegno reciproco fra i nostri ragazzi, la volontà di impegnarsi per i risultati sono medaglie altrettanto luminose di questa esperienza che auspichiamo di poter allargare a sempre più atleti dell'AVL".