Volley: chiusi i Mondiali è tempo di pensare... alla 13° edizione del Torneo di Carcare!

Il paragone scherzoso ci stà - commenta il Presidente della Pallavolo Carcare Lorenzo - ovvio che non ci accomunano l’abilità e l’alto livello agonistico manifestato dal sestetto azzurro che hanno realizzato quel sogno durato 24 del titolo di campione del mondo che onora tutto il mondo dello sport nazionale, ma sicuramente la passione per la pallavolo.

Nel nostro piccolo – apostrofa – il 24 settembre ci accingiamo a tagliare il nastro della tredicesima edizione del torneo “sempre con noi” riservato alle migliori formazioni di pallavolo femminile di serie B italiane ed serie A estere.

Otto squadre schierate sul parquet delle palestre di Carcare e di Cairo Montenotte, pronte a conquistare l’ormai ambito trofeo VITRUM&GLASS unico nel suo stile e che vede il riconoscimento dell’assessorato allo sport della Regione Liguria ed il patrocino del Comune di Carcare e di Cairo Montenotte.

Nel girone A di Carcare si incroceranno le formazioni

VBC Cheseaux SERIE A

ASD Fiamma Torrese B1

Volley 2001 Garlasco B1

L’Alba Volley B2





Nel girone B di Cairo Montenotte

PSV SGB Salisburgo serie A

A.S.D Pallavolo Acqui B1

Rimont Serteco V.S. B1

Rubierese Volley B2





Nuove formazioni saranno presenti in questa 13.ma edizione come la preparatissima SALISBURGO (Austria) alla quale si affiancano le nuove formazioni della Rubierese Volley (Reggio Emilia) la Fiamma Torrese formazione campana in provincia di Napoli ed il gradito ritorno del Garlasco 2001 e dell’unica ligure il rinnovato Rimont Serteco tutte militanti in B1.

La svizzera Cheseaux, attualmente detentore del trofeo, dovrà ben lottare per riconfermare la sua leadership in questa 13.ma edizione.

Per nulla intimorite le piemontesi della Pallavolo Acqui (B1) e l’Alba Volley (B2) che reggeranno in alto l’agonismo e l’adrenalina del torneo.

Cosa c’è di scontato? – conclude il Presidente della Pallavolo Carcare – nulla se non una bella pallavolo che aprirà il prossimo campionato speriamo condotto senza intoppi e chiusure varie. Aspettiamo il pubblico per osservare una pallavolo internazionale fatta di colpi di scena ed osservare il meglio delle giocatrici della pallavolo del nostro pianerottolo.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta dalla nostra piattaforma TV raggiungibile dal sito www.pallavolocarcare.it sotto la regia di Arcidiacono Federico e del suo staff tecnico.