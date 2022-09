Le differenze principali tra roulette online e dal vivo

La roulette è un classico gioco da casinò basato su una grande ruota con origini francesi. Nel corso degli anni, si è evoluta fino a diventare il gioco che tutti conosciamo e apprezziamo oggi. Gran parte del suo fascino deriva dal fatto che le regole sono semplici e i giocatori non devono memorizzare strategie complesse. Detto questo, alcune delle strategie per la roulette che si possono trovare su Internet impediscono ai giocatori di subire perdite significative.

La roulette è un gioco conosciuto da tutti. Prevede una ruota con 37 o 38 settori numerati. Un croupier fa girare la ruota in una direzione e lancia la pallina nella direzione opposta. Alla fine, la pallina si deposita in uno dei settori, determinando il numero vincente. La roulette è un gioco che offre diverse opzioni di scommessa.

Le varianti della roulette più comuni

Le principali varianti della roulette sono tre: americana, europea e francese. A prima vista, sembrano non esserci grandi differenze tra queste tre varianti della roulette. Secondo casinomondo , la roulette francese e quella europea sono infatti molto simili. Entrambe le varianti utilizzano una ruota con 37 settori numerati da 0 a 36. Presentano 18 numeri neri e 18 numeri rossi. Lo 0 è verde.

Il tavolo della roulette francese ha uno schema leggermente diverso. La roulette francese presenta anche due regole molto importanti: "La Partage" e "En Prison". Queste regole riducono il margine della casa dal 2,70% all'1,35%. Inoltre, le puntate esterne sul tavolo francese sono scritte in francese. Ma se non parli francese, non devi preoccuparti troppo perché alcuni tavoli della roulette francese presentano anche la traduzione in inglese delle varie puntate.

Le roulette americane utilizzano una ruota con un settore aggiuntivo per il doppio zero. In altre parole, la ruota presenta due numeri verdi. Il settore supplementare a doppio zero, tuttavia, aumenta il margine della casa al 5,26%. Ecco perché molti giocatori di roulette evitano questa variante del gioco. Inoltre, la sequenza dei numeri sulla ruota della roulette americana è diversa rispetto a quella della roulette europea.

I vantaggi di giocare alla roulette in un casinò online

Come abbiamo detto prima, ci sono tre varianti principali della roulette. Ma questo non significa che non esistano altre varianti della roulette. Le società di software lavorano costantemente per sviluppare varianti interessanti dei classici giochi da tavolo, tra cui la roulette. Una cosa fondamentale da notare è che tutte le varianti della roulette presentano lo stesso gioco di base.

Molti appassionati di casinò preferiscono giocare alla roulette online perché i siti offrono una grande varietà di giochi. Inoltre, i casinò online permettono ai giocatori di divertirsi con le loro varianti preferite della roulette in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.



I fornitori di software hanno usufruito delle tecnologie recenti per creare dei giochi con croupier dal vivo. La roulette è uno dei giochi con croupier dal vivo più amati dagli appassionati. Parlando di giochi con croupier dal vivo, dobbiamo citare i nomi di alcune delle più famose società di software che producono giochi con croupier dal vivo come Evolution Gaming, Ezugi, Playtech, Pragmatic Play e altre.

Roulette online vs roulette con croupier dal vivo

La roulette con croupier dal vivo prevede la presenza di croupier in carne e ossa. I croupier non hanno solo una grande esperienza, ma anche un aspetto gradevole. Inoltre, la maggior parte delle varianti della roulette con croupier reali prevede la funzionalità di chat dal vivo, la quale permette agli appassionati di casinò di comunicare con gli altri giocatori seduti al tavolo e il croupier. Le partite di roulette con croupier dal vivo prevedono l'uso di attrezzature di un vero casinò. In altre parole, un croupier reale fa girare una ruota della roulette reale e lancia una pallina reale. Invece, il tavolo e la ruota che vedi quando giochi alla roulette basata su un generatore di numeri casuale è solo un elemento grafico. I giochi con croupier dal vivo sono stati progettati per colmare il divario tra i casinò tradizionali e quelli online. Ciò che rende interessanti le varianti della roulette con croupier dal vivo è che l'azione si svolge in tempo reale. I giochi di roulette con croupier dal vivo vengono trasmessi in diretta da veri casinò terrestri o centri dedicati.

I giochi di roulette online, invece, utilizzano un generatore di numeri casuali (RNG, dall'inglese random number generator) per determinare il numero vincente. Non è presente un croupier reale né altri giocatori coinvolti nell'azione. Un vantaggio della roulette basata su RNG è che i giocatori possono impostare il ritmo del gioco in base alle loro preferenze. In definitiva, sta a te decidere se giocare alla roulette online o alla roulette con croupier dal vivo.