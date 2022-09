Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. Veloce, primo stop stagionale. Musso: "Passo indietro per risultato e prestazione, ma siamo un cantiere aperto"

La Veloce Savona incappa, nel suo cammino di Coppa Liguria, nella prima sconfitta stagionale sul campo dell'Altarese. Uno 0-2 che è un passo indietro per i giovani granata di mister Fabio Musso, pronti ad essere protagonisti nel prossimo campionato di Prima Categoria, rispetto al 4-1 vincente dell'esordio nella competizione sulla Priamar.

"E' stata una partita di sofferenza nonostante un avvio positivo nel primo quarto d'ora sotto diversi punti di vista. Alle prime difficoltà abbiamo fatto fatica a trovare il bandolo della matassa - sottolinea il tecnico Fabio Musso - e siamo andati in confusione. Lottando e con un pizzico di fortuna eravamo riusciti a portare con il minimo scarto di punteggio la partita al momento in cui le squadre si allungano. Lì avremmo potuto cercare di fare qualcosa in più. L'espulsione però ci ha tagliato le gambe, in 10 contro 11 abbiamo potuto solo limitare il passivo. Di contro c'era una Altarese ben disposta in campo da Ghione che ha meritato la vittoria facendo decisamente più di noi sotto molti aspetti".

E' un passo indietro della sua squadra rispetto alla prima uscita stagionale? "Lo è sotto il punto di vista del risultato e anche della prestazione. Siamo un cantiere aperto con una caratteristica marcata di proporre ragazzi molto giovani. Siamo in piena preparazione e come spesso succede si è alle prese con piccoli problemi fisici che non ci hanno permesso di schierare elementi importanti della squadra come Di Luca e Vanzillotta e siamo incorsi già nel primo tempo in noie muscolari che mi hanno costretto a due cambi ancor prima dell'intervallo.

Abbiamo giocato il secondo tempo con sette 2005 in campo e con un 2001 quale giocatore più anziano. Questa rosa è esattamente quella che ho voluto e mi aspetto di incorrere, almeno nei primi mesi, in prestazioni altalenanti. A piccoli passi avanti seguiranno passi indietro come quello di domenica. Sta nella normalità e nel percorso di crescita di un gruppo così giovane. Le risposte che ho negli allenamenti mi fanno ritenere di essere sulla strada giusta, lunga ma giusta. Siamo al 5% del percorso da fare, al 95% della voglia e dell'atteggiamento che serve per affrontare il percorso".

In conclusione il tecnico guarda all'obiettivo stagionale della sua Veloce: "L'obiettivo stagionale resta quello da cui siamo partiti, costruire e consolidare un gruppo che possa rappresentare, quale zoccolo duro, la Veloce nei prossimi 10 anni. Proveremo a raggiungere questo obiettivo centrando anche la salvezza e la permanenza in prima categoria. Non è scontato ma nemmeno impossibile. Con Rino Ceraolo siamo al lavoro per raggiungere entrambi gli obiettivi. I ragazzi stanno sudando per fare altrettanto ed io mi sento rassicurato dalla voglia di emergere e dalla abnegazione che questo gruppo sta dimostrando di avere".