Calcio, Eccellenza. Albenga vincente e capolista. Marinelli: "Abbiamo un cuore grande, sarà difficile per tutti battere l'Albaro" (VIDEO)

E' un Presidente Simone Marinelli raggiante, felice e anche esausto alla fine della prima sfida di campionato. La sua Albenga è riuscita a battere 1-0 l'Athletic Club Albaro non con poca sofferenza, ma ha messo in carniere altri tre punti che la proiettano a punteggio pieno dopo 180 minuti di gioco in Eccellenza, in coabitazione con la Genova Calcio.

"Abbiamo un cuore grande, sarà difficile per tutti battere l'Albaro - sono state le prime parole del patron al fischio finale - sono fiero della prova che i ragazzi hanno messo in campo. I 6 punti? La pressione è su altre squadre ma noi ci siamo, vogliamo dare delle soddisfazioni a questi tifosi e questa città".