Nuoto. "Italian Open Water Tou", grande successo a Noli per il 2° Campionato Italiano in acque libere

Noli ha accolto gli oltre 500 atleti giunti da tutta Italia per la competizione "Italian Open Water Tou". Oltre 60 squadre rappresentate si sono iniziati ad unire in veri e propri capannelli in riva al mare con un unico argomento di interazione: le gare dei giorni dopo.

"Abbiamo organizzato questo II° Campionato italiano di nuoto in acque libere open tra mille difficoltà e grande scetticismo nel mondo del nuoto in acque libere perché un progetto nuovo e innovativo. Con grande orgoglio ora possiamo dire di avere aperto una nuova visione di concepire le gare di nuoto in acque libere perché è stata una giornata davvero strepitosa in cui non è riuscito a fermarci neanche una tramontana da oltre 20 nodi portando a termine in tutta sicurezza gare davvero bellissime", spiega Marcello Amirante, coordinatore dell’intero circuito nazionale.

Gallesio e Biscotti incantano nella Hard Swim

Le gare sono state caratterizzate da oltre 20 nodi di tramontana che hanno segnato un vero e proprio ulteriore differenziale di difficoltà: i 20 mezzi previsti per la gestione della sicurezza, oltre alle boette di sicurezza con cui obbligatoriamente hanno nuotato tutti gli atleti delle starting list, hanno permesso il regolare svolgimento sui percorsi previsti.

La HARD SWIM di 7000 mt si può tranquillamente definire come una gara già considerata epica da tutti i nuotatori che ne hanno preso parte in considerazione degli ultimi chilometri interamente controvento e corrente a mare scoperto: protagonisti indiscussi sono stati il vincitore Tommaso Gallesio, 1h41'11" con una gara davvero superlativa tutta di testa, Andrea Imperiale ad una incollatura e Diego Fedeli. Davvero uno spettacolo strepitoso per gli amanti del nuoto in acque libere.

La classifica “natural” (ossia col costumino tradizionale in stoffa, in queste condizioni da veri temerari) ha visto vincere Angelini Luca sul fratello Angelini Christian e Federico Amendola. Tra gli OVER 40 il migliore è stato Andrea Imperiale (Genova Nuoto my sport) su Moreno Bettinazzi e Matteo Ficorilli Pelagalli.

Nelle classifiche dedicate al II° campionato italiano di nuoto in acque libere open per gli OVER30 hanno prevalso Diego Fedeli (Canottieri Leonida Bissolati), Federico Beverina e Stefano Terzi, per gli OVER50 Sandro Vezzani (Swimmer Inside), Marco Allegretti ed Enrico Rossini.

Moltissime le donne al via, anche giovanissime: a fare la parte della leonessa è stata una strepitosa Alessandra Biscotti, settima assoluta con 1h53'03" su Francesca Colleoni e Sara Petrolli.

Meritano una grande menzione le ragazze che hanno ardito l'assetto "natural" per questa gara così impegnativa: ha prevalso Francesca Colleoni su Sara Monari e Anna Mottadelli. Tra le OVER40 prevale Samantha De Stefano su Lara Ciceri.

Nelle classifiche dedicate al II° campionato italiano di nuoto in acque libere open per le OVER30 ha prevalso la vincitrice assoluta Alessandra Biscotti su Francesca Colleoni ed Elena Lionello, e per le OVER50 Cristiana Rossi su Claudia Assirelli e Maria Letizia Noli.

SOAVE E DE ROSA DOMINANO LA SMILE SWIM

Grande spettacolo e condizioni impegnative, seppur all'interno della splendida baia di Noli, anche per la SMILE SWIM del miglio marino (1850mt): mattatore il già vincitore di Monate Fabio Soave con 25'08" davanti ad Andrea Maestri e Simone Lavizzari.

La classifica “natural” ha visto prevalere il giovanissimo classe 2007 Riccardo Notarbartolo (Schillo Swim Team) davanti a Manuel Mascellani e Lorenzo Omero. Tra gli OVER 40 il migliore è stato ancora uno strepitoso Filippo Reggiani su Andrea Ruatta e Michele Baronchelli.

Nelle classifiche dedicate al II° campionato italiano di nuoto in acque libere open per gli OVER30 hanno prevalso Diego Fedeli su Andrea Battioli e Alessandro Ciccone, per gli OVER50 Raffaele Notte su Federico Amendola e Fabio Maestri.

Anche qui moltissime le donne al via, e anche qui giovanissime: a confermarsi è stata una strepitosa Rebecca De Rosa (Rari Nantes Torino) con 25'49" su Loredana Elena Radu e Sara Petrolli. Nella classifica "natural" ha confermato Sara Petrolli su Francesca Colleoni e Beatrice De Rosa.

Tra le OVER40 vince Gilemma Nugnes (Gonzaga Sport Club) su Sara Trabucchi e Lara Ciceri. Nelle classifiche dedicate al II° campionato italiano di nuoto in acque libere open per le OVER30 ha prevalso Francesca Colleoni su Alessandra Nucera e Fabrizia La Greca, per le OVER50 Ilaria De Grande, Paola Sarchi e Sofia Pignati.

Premio per il gruppo più numeroso vinto da Gonzaga Sport Glub mentre ad aggiudicarsi il The Best Team della Smile Swim (i primi 5 tempi di ogni squadra) con 2h17’03” è stata la Rari Nantes Torino davanti a Gonzaga Sport Club ed Schillo Swim Team.

PANDA SHIFU E TARTARUGA UHGUEI DOMINANO LA STAFFETTA

A chiudere il programma di gare è stata nel pomeriggio la distintiva staffetta di IOWT del 1/2 miglio marino x 3 che ha visto diventare campione italiano la giovanissima Panda Shifu e Tartaruga Uhguei dei fratelli Marco e Christian Angelini e Federico col tempo di 37'36" davanti alla squadra Fantasia di Soave, De Rosa e Canesi e a Brindatori di Radu, Cattaneo e Caruso.

GRANDI EMOZIONI CON AVIS

Grandissima sinergia di IOWT con Avis Regionale Liguria, Provinciale Savona e Comunale di Noli il cui specchio è il campo gara in cui per tutto il giorno hanno campeggiato arco, omino e goccia gonfiabili targati AVIS. Ben due i Trofei in palio messi in palio tra i donatori avisini iscritti alle gare: un cesto di prodotti tipici locali alla donatrice più giovane Marta Lasorsa messo in palio dalla sezione di Noli e un Trofeo alla prima staffetta con più atleti avisini messo in palio dalla Regionale Liguria vinto dalla squadra delle Alborelle.

PROSSIME TAPPE

Il Challenge 2022 proseguirà il 24/25 settembre con la tappa di Peschiera del Garda, tra le mura patrimonio dell’UNESCO, e si chiuderà nell’oramai classica tappa di Ischia il 8 e 9 ottobre, anch’essa unica al mondo per scenari storici e marini.